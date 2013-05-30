欧洲经济指标预测--5月31日-6月7日****

欧洲汇市：英镑下滑，但市场显露“脱欧疲态”

“英镑会根据脱欧谈判的实时进展而升降吗？我认为答案是否定的，”UBS Wealth Management外汇策略师Geoffrey Yu称，他补充道，投资者出现了“脱欧疲态”。