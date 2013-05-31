中国金属：五部委联合探讨电解铝行业产能过剩，或成立专项基金

路透上海5月31日 - 中国有色工业协会和五部委日前召开电解铝行业产能过剩问题会议，探讨解决方案，会议建议国家建立专项基金给予东、中部产能退出支持和补偿，恢复5%进口关税等政策推动行业化解危机。

据中国证券报周五报导，国家发改委、财政部、工信部、商务部和海关总署人士参与了会议，中国铝业 等大型电解铝企业亦在列。

该报并引述百川资讯消息称，此次会议建议中国坚持对电解铝产能的总量控制、落实行业准入条件、实行差别电价等政策内容，同时会议建议加强政策引导，扩大铝应用。根据西部地区能源、资源、交通条件确定并控制合理发展规划，研究制定东、中部产能等量置换以及退出机制。

同时会议建议国家建立专项基金给予东、中部产能退出支持和补偿，包括职工安置、企业转产、债务化解等。

在扩大铝下游应用方面，会议建议国家尽快出台全铝挂车和全铝货运列车车厢的支持政策。另外，加强替代保障不足的铜、木材，在电缆行业推广“以铝代铜”，在家具、建筑模版等领域推广“以铝节木”，希望把这些项目列入国家技术创新专项。

“此次会议还建议对铝产品进口关税适时调整。行业采取一系列化解过剩产能措施后，为防止贸易商跨市套利，应适时取消暂定进口关税、恢复5%进口关税，适时调整加工贸易政策，抑制国际市场的冲击。”报导引述百川资讯铝行业分析师刘灵安称。

中国目前电解铝行业产能过剩问题严重，并出现成本倒挂。2012年，全国电解铝平均销售价格为15,636元/吨，平均生产成本为16,200元/吨。