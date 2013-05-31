中国证券：前海股交中心正式开业，首批1,200家企业挂牌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月31日 - 中国区域性场外市场--深圳前海股权交易中心昨日正式开业，当天共有1,200家企业实现挂牌展示，提前完成今年“首批挂牌300家，年内争取500家”的目标。 中国证券报引述前海股交中心董事长胡继之讲话称，前海股交中心不同于各地现有的“行政主导”运作方式，采取“券商主导，公司化运作”新模式，定位于“打造一个沪深交易所、商业银行之外的新型市场化融资平台，构筑一个企业和投资者开放、互动、对等、共赢的‘网上部落’”。 深交所总经理宋丽萍则表示，多层次资本市场如何向下延伸，服务中小企业一直是个世界性金融难题。如何解决这些问题，全行业都在绞尽脑汁。前海股权交易中心的探索在这方面是一个有益尝试。
前海股权交易中心去年中成立，经多轮增资扩股，目前前三大股东为中国三家券商，分别是中信证券 ，国信证券和安信证券。其他股东包括深圳联合产权交易所，深圳前海开发投资控股有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司等。(完) (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。