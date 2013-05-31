中国证券：前海股交中心正式开业，首批1,200家企业挂牌

路透上海5月31日 - 中国区域性场外市场--深圳前海股权交易中心昨日正式开业，当天共有1,200家企业实现挂牌展示，提前完成今年“首批挂牌300家，年内争取500家”的目标。 中国证券报引述前海股交中心董事长胡继之讲话称，前海股交中心不同于各地现有的“行政主导”运作方式，采取“券商主导，公司化运作”新模式，定位于“打造一个沪深交易所、商业银行之外的新型市场化融资平台，构筑一个企业和投资者开放、互动、对等、共赢的‘网上部落’”。 深交所总经理宋丽萍则表示，多层次资本市场如何向下延伸，服务中小企业一直是个世界性金融难题。如何解决这些问题，全行业都在绞尽脑汁。前海股权交易中心的探索在这方面是一个有益尝试。