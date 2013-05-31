《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月31日

*工商时报：

--由于台联、亲民党表态不再阻挡证所税修正案，国民党立院党团昨晚指出，再加上民进党团也保留〞可讨论空间〞，国民党团评估，在立院院长王金平今日再度召集朝野协商下，证所税修正案有机会在今日完成三读。

--金管会主委陈裕璋30日透露，下半年即将启动台资银行在大陆分行、及陆银在台分行的金检，这也是两岸互设据点以来首次的跨海金检行动。检查局长锺慧贞表示，由于是第一次检查，应该所有业务都会看一下。

--中租控股 海内外获利亮眼，手中弹性可动用资金高达178亿台币，在上海购买总部大楼后，内部未来不排除持续在大陆、东南亚与台湾三地购买自有楼层或大楼，自有不动产有机会在海内外三地遍地开花

*经济日报：

--经济部次长杜紫军昨日表示，两岸经济协议（ECFA）货品贸易协议中，工具机是非常重要的项目，台湾将优先争取拥有竞争力、高附加价值的项目降税。

--台资银行4月份逾放金额暴增57亿台币，使得全体银行逾放比增加0.02个百分点，金管会说明，逾放增加主要是一家海陆运集团的逾放导致。

--为争取寿险业者参与竞标、拉抬得标权利金，台北市财政局昨日表示，信义计画区A25土地BOT(民间兴建营运后转移模式)案，将配合修改招标规范，延长标期。

--中央银行释出善意，昨日放宽外资向金融机构质押股票的作业程序，此举形同为外资质借资金开了大门，为留住外资及外资钱进台股增添柴火。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。