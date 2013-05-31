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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:19 BJT

韩国股市：开高，日圆升值带动出口股上扬

路透首尔5月31日 - 韩国股市周五开高，尾随美国股市涨势，低迷经济数据缓解了关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减刺激措施的忧虑。

日圆升值，亦使LG电子 和现代汽车 等科技和汽车出口股受益。

0002GMT，综合股价指数 上涨0.5%至2,009.55点。(完)
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