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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:30 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元证实铁槌型态，1.2000为关键水准

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* 澳元/新西兰元昨日反弹0.7%确认了周三显现的铁槌型态

* 表明在1.1825形成底部

* 若收于20日移动均线1.2000上方，则跌势终结

* 今日并无一线数据公布，因此月底资金流动情况将主导市场

* 欲查看相关技术图表，请点选(link.reuters.com/puh58t)

(完)

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(编译 郑茵 审校 李爽)
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