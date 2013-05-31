版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月31日

路透香港5月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.
(1美元=7.7637港元 )
    
    美股道琼工业指数周四收高21.73,或0.14%,报15324.53点.因昨日公布的经济数据不佳，缓和了
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始逐渐缩减其经济刺激计划的忧虑。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       176.700    0.24      25312            13.718      -0.30
 中国铝业                      10.090    3.17      37272             3.133      -0.53
 中国移动                      53.380    0.72     257156            82.885       0.22
 中国人寿                      39.980   -0.50      41729            20.693       0.45
 中石油                       119.160    0.13      30745             9.251       0.12
 中石化                       104.720    0.31      13164             8.130      -0.12
 汇丰                          56.100    1.36     198688            87.109       1.23
 中电信                        48.950    0.66      14815             3.800       0.27
 中国联通                      14.000    3.02     195275            10.869       0.83
 兖州煤业                      10.400    0.19      45158             8.074       0.30
 华能国际                      41.990   -0.69      26916             8.150      -1.33
 南方航空                      24.190   -2.38       4782             3.756       0.70
 东方航空                      17.510   -1.74       9286             1.359     -49.46
 中芯国际                       4.250   -4.71      73574             0.660      -0.01
 (完)

 (整理　赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐