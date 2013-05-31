《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月31日

路透香港5月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.7637港元 ) 美股道琼工业指数周四收高21.73,或0.14%,报15324.53点.因昨日公布的经济数据不佳，缓和了 对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始逐渐缩减其经济刺激计划的忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 176.700 0.24 25312 13.718 -0.30 中国铝业 10.090 3.17 37272 3.133 -0.53 中国移动 53.380 0.72 257156 82.885 0.22 中国人寿 39.980 -0.50 41729 20.693 0.45 中石油 119.160 0.13 30745 9.251 0.12 中石化 104.720 0.31 13164 8.130 -0.12 汇丰 56.100 1.36 198688 87.109 1.23 中电信 48.950 0.66 14815 3.800 0.27 中国联通 14.000 3.02 195275 10.869 0.83 兖州煤业 10.400 0.19 45158 8.074 0.30 华能国际 41.990 -0.69 26916 8.150 -1.33 南方航空 24.190 -2.38 4782 3.756 0.70 东方航空 17.510 -1.74 9286 1.359 -49.46 中芯国际 4.250 -4.71 73574 0.660 -0.01 (完) (整理 赵红梅)