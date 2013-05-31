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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:31 BJT

中港个股：中国石化旗下S上石化和S仪化称今日起停牌，以筹划股改方案

路透上海5月31日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 旗下两家A股公司S上石化 和S仪化 周五起同时停牌，以筹划股权分置改革方案。 　

两家公司公告均指出，公司接控股股东中国石化通知，中国石化拟筹划公司的股权分置改革方案；公司将积极与中国石化沟通股权分置改革方案，并将不迟于6月8日刊登相关公告。 　

中国证券报引述分析人士认为，S仪化、S上石化是两家有名的股改“钉子户”，但本次股改成功的概率较大。预计这两家公司将退市，而中石化将向流通股股东支付相应的对价，长期看，对于中石化的盈利将产生正面影响。 　

中证报的统计显示，除了S仪化、S上石化，尚未股改的还有S佳通 、S中纺机 等六家公司。

S上石化周四收报6.43元人民币，过去一个月上涨13.40%；S仪化周四收报6.64元，过去一个月上涨15.08%。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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