中港个股：中国石化旗下S上石化和S仪化称今日起停牌，以筹划股改方案

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月31日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 旗下两家A股公司S上石化 和S仪化 周五起同时停牌，以筹划股权分置改革方案。
两家公司公告均指出，公司接控股股东中国石化通知，中国石化拟筹划公司的股权分置改革方案；公司将积极与中国石化沟通股权分置改革方案，并将不迟于6月8日刊登相关公告。
中国证券报引述分析人士认为，S仪化、S上石化是两家有名的股改“钉子户”，但本次股改成功的概率较大。预计这两家公司将退市，而中石化将向流通股股东支付相应的对价，长期看，对于中石化的盈利将产生正面影响。
中证报的统计显示，除了S仪化、S上石化，尚未股改的还有S佳通 、S中纺机 等六家公司。
S上石化周四收报6.43元人民币，过去一个月上涨13.40%；S仪化周四收报6.64元，过去一个月上涨15.08%。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。