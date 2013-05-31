《中国报摘》--其他报纸重要消息5月31日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
--中国平安 正在逐步试水互联网平台下的新型金融模式。从知情人士获悉，征信、第三方支付及二手车电商将是中国平安下一步试水领域。
--4月底温州银行业不良贷款出现20个月来首次“双降”，温州市区域性的国有资产管理公司正在筹建中，争取二季度完成组建。
--人保寿险近期向所有股东配售新股，注册资本增至257亿元人民币，增发所得资金将主要用于补充人保寿险资本金。
**证券时报**
--上汽集团 董事长胡茂元指出，公司今年自主品牌乘用车的销售目标为24万辆，有望实现盈利。
--上海期货交易所正积极推动有色金属指数期货上市，将采用现金交割方式。
**第一财经日报**
--自多个渠道证实，县级城镇化集合债券这个集合债新品种正在酝酿推出，已有地方政府着手前期发行准备，但要发行还须国家发改委的批准。
--自权威渠道获悉，证监会已完成了REITs(房地产投资信托基金)的可行性研究和准备工作，并将择机公开发布相关规则征求意见稿。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。