《中国报摘》--其他报纸重要消息5月31日

**上海证券报**

--中国平安 正在逐步试水互联网平台下的新型金融模式。从知情人士获悉，征信、第三方支付及二手车电商将是中国平安下一步试水领域。

--4月底温州银行业不良贷款出现20个月来首次“双降”，温州市区域性的国有资产管理公司正在筹建中，争取二季度完成组建。

--人保寿险近期向所有股东配售新股，注册资本增至257亿元人民币，增发所得资金将主要用于补充人保寿险资本金。

**证券时报**

--上汽集团 董事长胡茂元指出，公司今年自主品牌乘用车的销售目标为24万辆，有望实现盈利。

--上海期货交易所正积极推动有色金属指数期货上市，将采用现金交割方式。

**第一财经日报**

--自多个渠道证实，县级城镇化集合债券这个集合债新品种正在酝酿推出，已有地方政府着手前期发行准备，但要发行还须国家发改委的批准。

--自权威渠道获悉，证监会已完成了REITs(房地产投资信托基金)的可行性研究和准备工作，并将择机公开发布相关规则征求意见稿。（完)