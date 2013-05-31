台湾央行：简化外资质借台币手续投资台股，扩大台币授信业务

路透台北5月31日 - 台湾央行周四稍晚表示，将自7月31日起简化外资投资股市设质作业手续，鼓励外资向本地金融机构质借台币以投资台股。

央行称，这属于金融基础设施之一环，完成后有利于简化外资向金融机构借新台币手续及减少外资汇率风险，并且可以扩大本地银行新台币授信业务。

央行表示，为便利外资投资国内有价证券，鼓励外资向台湾金融机构借新台币投资股市，央行已与台湾集中保管结算所商议，自7月31日起与各银行连线，使用简化版外资以股票为担保品的质权设定作业方式。