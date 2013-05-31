台湾央行：简化外资质借台币手续投资台股，扩大台币授信业务

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月31日 - 台湾央行周四稍晚表示，将自7月31日起简化外资投资股市设质作业手续，鼓励外资向本地金融机构质借台币以投资台股。
央行称，这属于金融基础设施之一环，完成后有利于简化外资向金融机构借新台币手续及减少外资汇率风险，并且可以扩大本地银行新台币授信业务。
央行表示，为便利外资投资国内有价证券，鼓励外资向台湾金融机构借新台币投资股市，央行已与台湾集中保管结算所商议，自7月31日起与各银行连线，使用简化版外资以股票为担保品的质权设定作业方式。
据本地媒体经济日报报导，由于现行的外资设质程序相当繁琐，因此目前外资质借余额仅数十亿台币。
今年1-4月外资和陆资买超台股共计441.45亿台币；5月至今外资更是买超台股达647.82亿台币。 (完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。