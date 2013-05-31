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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 08:50 BJT

国际油市：美国原油守在93.50美元附近，疲弱数据减轻对美联储刺激举措的担忧

0018 GMT时，纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货合约 跌0.12美元，报每桶93.49美元，周四结算价涨升高0.48美元，报93.61美元。

布兰特原油期货 跌0.10美元，至每桶102.09美元，周四结算价下滑0.24美元。

美国第一季经济增长率被小幅下修，上周初请失业金人数意外增加，引发对美联储可能继续保持宽松政策的期望。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，上周美国汽油库存减少，但原油库存增至纪录高位。(完)
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