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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:48 BJT

《香港重要政经日程》--5月31日-6月6日

==================今日重要政经消息==================

5月31日（周五）

-- 香港金管局发布4月货币统计数字。香港政府公布4月财务业绩。

--09:00 鞍钢股份 股东周年大会。

--09:00 招商银行 股东周年大会。

--09:00 中国太保 股东周年大会。

--10:00 中国风电 股东周年大会。

--10:00 龙源电力 股东周年大会。

--10:00 中远国际 股东周年大会。

--11:00 远东环球 股东周年大会。

--14:30 中核国际 股东周年大会及股东特别大会。

--16:15 华润燃气 股东周年大会。

==================近期重要政经消息==================

6月3日（周一）

--10:00 盛高置地 股东周年大会。

--10:00 中国绿色食品 股东特别大会。

--10:30 香格里拉（亚洲） 股东周年大会。

--10:45 南海控股 股东周年大会。

--11:00 银河娱乐 股东周年大会。

--11:30 恒基兆业地产 股东周年大会。

6月4日（周二）

--14:30 巴斯夫 亚太地区新战略新闻会。

6月5日（周三）

-- 亚洲生物技术投资会议。

--10:30 汇丰五月采购经理人指数（PMI）公布

--10:00 中国人寿保险 股东周年大会。

--10:00 新鸿基有限公司 股东周年大会。

*6月6日（周四）

-- 长城微光 公布年终业绩及一季度业绩。

--10:00 卓越金融 公布年终业绩。

--10:00 超威动力 股东周年大会。

--10:00 中国粮油控股有限公司 股东周年大会。

--10:00 中国建设银行 股东周年大会。

--10:30 中国环境资源 股东特别大会。

--09:00 中国铁建 股东周年大会。

--10:30 中国稀土 股东周年大会。

--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
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