《香港重要政经日程》--5月31日-6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
5月31日（周五）
-- 香港金管局发布4月货币统计数字。香港政府公布4月财务业绩。
--09:00 鞍钢股份 股东周年大会。
--09:00 招商银行 股东周年大会。
--09:00 中国太保 股东周年大会。
--10:00 中国风电 股东周年大会。
--10:00 龙源电力 股东周年大会。
--10:00 中远国际 股东周年大会。
--11:00 远东环球 股东周年大会。
--14:30 中核国际 股东周年大会及股东特别大会。
--16:15 华润燃气 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
6月3日（周一）
--10:00 盛高置地 股东周年大会。
--10:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--10:30 香格里拉（亚洲） 股东周年大会。
--10:45 南海控股 股东周年大会。
--11:00 银河娱乐 股东周年大会。
--11:30 恒基兆业地产 股东周年大会。
6月4日（周二）
--14:30 巴斯夫 亚太地区新战略新闻会。
6月5日（周三）
-- 亚洲生物技术投资会议。
--10:30 汇丰五月采购经理人指数（PMI）公布
--10:00 中国人寿保险 股东周年大会。
--10:00 新鸿基有限公司 股东周年大会。
*6月6日（周四）
-- 长城微光 公布年终业绩及一季度业绩。
--10:00 卓越金融 公布年终业绩。
--10:00 超威动力 股东周年大会。
--10:00 中国粮油控股有限公司 股东周年大会。
--10:00 中国建设银行 股东周年大会。
--10:30 中国环境资源 股东特别大会。
--09:00 中国铁建 股东周年大会。
--10:30 中国稀土 股东周年大会。
--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。