版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:51 BJT

韩国汇市：韩元兑美元连续第二日上涨，受疲弱美国数据支撑

路透首尔5月31日 - 韩国韩元兑美元 周五小涨，为连续第二日上扬，此前美国公布的数据较预期疲弱，打击美元，并引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)短时间内可能不会结束货币刺激政策的预期。

0025GMT，韩元兑美元 报1,124.3韩元，较周四收盘价1,127.4上涨0.3%。

美国商务部公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.4%，较初值下修了0.1个百分点。

受其影响，美元兑欧元跌至三周低点，美元兑日圆亦下跌。

韩国综合股价指数 上涨0.5%。

韩国6月三年期公债期货 小升0.03点至106.31。

0025 GMT 上日收市价

--------------------------------------------------

韩元/美元 1,124.3 1,127.4

日圆/韩元 11.1276/337 11.2029/125

韩国公债期货 * 106.31 106.28

韩国综合股价指数 2,009.88 2,000.10

--------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐