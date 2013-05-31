韩国汇市：韩元兑美元连续第二日上涨，受疲弱美国数据支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔5月31日 - 韩国韩元兑美元 周五小涨，为连续第二日上扬，此前美国公布的数据较预期疲弱，打击美元，并引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)短时间内可能不会结束货币刺激政策的预期。
0025GMT，韩元兑美元 报1,124.3韩元，较周四收盘价1,127.4上涨0.3%。
美国商务部公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.4%，较初值下修了0.1个百分点。
受其影响，美元兑欧元跌至三周低点，美元兑日圆亦下跌。
韩国综合股价指数 上涨0.5%。
韩国6月三年期公债期货 小升0.03点至106.31。
0025 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,124.3 1,127.4
日圆/韩元 11.1276/337 11.2029/125
韩国公债期货 * 106.31 106.28
韩国综合股价指数 2,009.88 2,000.10
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。