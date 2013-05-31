《香港报摘》--其他报纸重要消息5月31日

*明报

--英国运输部本周一(27日)宣布发放1,200万英镑的绿色巴士基金(Green Bus Fund)，比亚迪 成为唯一一间有机会获资助的非欧洲品牌车厂。

--市场预期本港未来将进入加息周期，银行齐以定息按揭计划吸客。渣打(香港)推出10年期定息计划，为2009年按揭证券公司(按证)推出同类计划后，银行推出的最长年期定息计划，息率为3.25厘。

*星岛日报

--警方追查商交所案再拘捕一名内地男子，令案中被捕人数增至6人。消息称，商业罪案调查科经查阅检获的大批文件，已掌握不少重要线索，不排除有人四出筹钱为公司作担保，不惜以高息向地下钱庄借贷。

--谢瑞麟 执行董事黎子武预期，3月起的新年度黄金销售占比有机会提升，整体毛利率或会下跌。今年将在港、澳开2-3间新店，内地则开15-20间，料资本开支为1.5亿港元。

*苹果日报

--有线宽频 主席吴天海表示，据他了解政府对新的免费电视牌照数目尚未有最终决定。他一方面希望政府尽快发牌，但又竟表示愿意接受政府拖到2015年底，于现行两个免费牌照续期时一并处理新牌照事宜。

--由于接纳国浩集团 私有化的小股东股数不足90%，令国浩私有化计划宣告失败。根据上市条例，公司要再等一年才可重提私有化。消息人士称，国浩即使私有化不成功，但亦可让公司估值获得更佳体现。

--中国天化工 集团行政总裁陈昱表示，集团计划投资1,000万美元，将现时位于黑龙江省牡丹江市的炭化钙生产设施搬到黑河市，并有意将原有的土地出售或重新发展，及引入内房发展商共同发展房地产项目，现时正与当地政府洽商土地价格。

*东方日报

--南华早报集团 因公众持股量不足，由2月26日开始停牌。刚召开的周年股东大会上，亦被否决涉及授权董事配发不超过已发行股本20%额外股份的动议。证券界人士指出，该公司将无法透过发新股以回复公众持股及复牌。

--早前有传鸿海与Firefox浏览器营运商Mozilla将推出使用Firefox作业系统的智能装置。鸿海旗下富士康国际 主席童文欣证实，双方高层正洽谈合作，双方会在下周一(6月3日)作联合公布。

*文汇报

--启德两幅港人港地今天截标。丽新发展率先披露，公司今天将入标启德两地，但相关条款将影响出价。而恒地、长实、新世界、会德丰、嘉华等亦表示有兴趣。

--据悉，丽珠B 转H股事宜，目前正按照港交所的程序稳步推进，各项工作进展比较顺利。

--世茂房地产 附属上海世茂股份 ，日前全球首发“中国最高双子塔”--无锡世茂国际广场，项目总投资预计为50亿元人民币。

*大公报

--中移动 透露苹果 iPhone可改造为适合内地3G制式手机，惟技术问题还是其次，更重要是双方在条件上仍未能协商。

--富士康主席童文欣表示，预料今年资本开支或高于去年的4,000万美元，但研发费用应保持去年1.73亿美元水平，料未来现金流和财政状况会改善，并强调暂时没有集资计划。

--世纪阳光 营运总监沈世捷表示，2014年技改之后，公司主营业务之一的金属镁产品年产能将大幅提升至2.5万吨，而2016年更可达至7.5万吨；农业肥料业务年产能在2016年可达115万吨。(完)