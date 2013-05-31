港报社评：港九垃圾大北迁，欠妥善安排--星岛日报5月31日

环境局局长黄锦星近日说过，如果不扩建堆填区，“垃圾围城”的危机逼在眉睫。废物处理业则指出，即使扩建堆填区，照样可能产生“垃圾大灾难”，原因是将军澳堆填区计画停收家居垃圾，却未见安排好港九废物，全部大迁徙去新界北的配套。

政府打算扩建3个堆填区，将其寿命延长4年。不过，在上星期的立法会环境事务委员会，申请拨款即遭遇挫折。当中将军澳的居民反对声音最响亮，原因是最接近人口密集地区，政党都不愿得失选民。政府为了减轻居民的反对，承诺把现时将军澳每天接收的二千多公吨都市固体废物，日后全部改送去其他两个堆填区。

但根据废物处理行业所言，把港九垃圾，山长水远运去新界北的两个堆填区，车程增加数十公里，需要添加八十辆垃圾车，才能够处理同样的垃圾量，港岛和九龙居民都受影响。

一个降低成本和污染的办法，是加强利用港九三个垃圾转运站，接收区内垃圾，集合起来以水路运往屯门堆填区。业界却指这些转运站已经接近饱和，质疑是否有足够容量接收原本运去将军澳的垃圾。

业界促请政府扩建将军澳堆填区，重新要其接收都市固体废物，或扩大废物转运站容量，否则不排除罢收垃圾，到时就真的应验了黄锦星的“垃圾围城论”。

业界的不满，间接加强了源头减废的逼切性。但是，源头减废不可能一蹴即就，政府要先做好废物处理的安排。撤回将军澳停收固体废物的承诺，不大可行，但是政府在评估影响和安排配套方面，应该尽量减轻业界和市民负担。

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