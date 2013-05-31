港报社评：港九垃圾大北迁，欠妥善安排--星岛日报5月31日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
环境局局长黄锦星近日说过，如果不扩建堆填区，“垃圾围城”的危机逼在眉睫。废物处理业则指出，即使扩建堆填区，照样可能产生“垃圾大灾难”，原因是将军澳堆填区计画停收家居垃圾，却未见安排好港九废物，全部大迁徙去新界北的配套。
政府打算扩建3个堆填区，将其寿命延长4年。不过，在上星期的立法会环境事务委员会，申请拨款即遭遇挫折。当中将军澳的居民反对声音最响亮，原因是最接近人口密集地区，政党都不愿得失选民。政府为了减轻居民的反对，承诺把现时将军澳每天接收的二千多公吨都市固体废物，日后全部改送去其他两个堆填区。
但根据废物处理行业所言，把港九垃圾，山长水远运去新界北的两个堆填区，车程增加数十公里，需要添加八十辆垃圾车，才能够处理同样的垃圾量，港岛和九龙居民都受影响。
一个降低成本和污染的办法，是加强利用港九三个垃圾转运站，接收区内垃圾，集合起来以水路运往屯门堆填区。业界却指这些转运站已经接近饱和，质疑是否有足够容量接收原本运去将军澳的垃圾。
业界促请政府扩建将军澳堆填区，重新要其接收都市固体废物，或扩大废物转运站容量，否则不排除罢收垃圾，到时就真的应验了黄锦星的“垃圾围城论”。
业界的不满，间接加强了源头减废的逼切性。但是，源头减废不可能一蹴即就，政府要先做好废物处理的安排。撤回将军澳停收固体废物的承诺，不大可行，但是政府在评估影响和安排配套方面，应该尽量减轻业界和市民负担。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕
中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕
台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。