港报社评：排除干扰，才能重拾香港竞争力--文汇报5月31日

瑞士洛桑国际管理发展学院公布的世界竞争力报告显示，香港排名由第1位下跌至第3，敲响香港竞争力弱化的警钟。实际上，香港竞争力弱化最大的症结，是在于泛政治化严重阻遏经济发展。香港近年陷入政治内耗，未能集中精神搞好经济，竞争力下滑是不争事实。香港只有排除泛政治化的干扰，才能重拾竞争优势。

回归15年来，香港社会政争不断，社会难以和谐，政商界动辄得咎，无法集中精力发展经济和改善民生。有些人对香港样样不满意、样样都批评，但又样样都不让做，更提不出实实在在有效的解决办法。这种有破坏无建设的泛政治化，已成为香港经济发展的最大瓶颈。

香港只有与内地加强优势互补，才能带出最大的优势。香港要进一步发展，需要更大的腹地。但近几年来，许多两地优势互补的计划，往往被扣上“割地卖港”、“讨好内地”、“香港被规划”等莫须有的罪名；许多利港利民的经济民生措施，都因被泛政治化而一再延误，如港珠澳大桥、新界东北发展计划等。这对香港经济发展和民生改善、对解决香港的一系列深层次矛盾和问题，都形成了严重的束缚和阻遏。

香港竞争优势弱化，经济便会出现问题，继而加剧社会深层次矛盾，泛政治化又阻碍香港发展经济，彼此之间形成恶性循环。中央期待香港巩固优势，期待香港集中精力把握机遇发展经济，化解困扰社会的各种深层次矛盾。只有排除泛政治化干扰才能聚焦经济民生，才能巩固和发挥香港的优势。归根到底，发展是硬道理，发展经济是香港当前首要任务。

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