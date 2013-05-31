港报社评：Plan B是什么一回事﹐中央应直面港人讲清楚-明报5月31日

国务院港澳办主任王光亚借渔农界访问团表示，继续支持特首梁振英依法施政，不过，所谓Plan B（更换特首）之说仍消之不去。中央不宜以放话方式处理。另外，港澳办应完善发言人制度，以杜绝误传的情况。

近期有迹象显示，中央再启动访京团机制，预期中央透过他们向港人放话。过去，一些人以直达天听来抬高身价，对中央的意思添油加醋，说明靠中间人传话之弊。在3月，全国人大法律委员会主委乔晓阳说“不能接受与中央对抗的人当行政长官”，但是林健锋议员转述时，把这句话说成“不能接受对国家及香港不利的人当特首”。

这个事例，说明传话有可能误传而衍生混乱，理想做法是中央接见香港团体后，都详细发表会见讲话。乔晓阳的讲话被错误转述之后，先后发表了讲话摘要和讲话全文，港人藉此全面知道中央对特首普选的思考。若乔晓阳这个模式成为日后处理同类事态的惯例，将有助增进港人了解中央的想法。另外，若港澳办完善发言人制度，让双方相互增进了解。

渔农界访京团传话，转述王光亚说“没有B计划的存在”，意思明确，不过仍然有人坚持不同认知。梁振英当选特首，触动了既得利益集团的庞大利益，在他当选未几，政商界一定范围已经有人提出“百日特首”之说。

而“Plan B”之说，在梁班子宣誓就职未几，已经有人提出来。今次，传话遏止了谣言，但是未能扫除一些人对“PlanB”的寄望。若中央力挺梁振英之意无改变，有必要公开讲清楚中央的取态和决定，否则，“Plan B”将继续扰攘政局和港人的思维。

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