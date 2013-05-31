港报社评：美首季增长向下修订，难提早退市--信报5月31日

美国公布多项宏观数据，从最新情况看，美国经济复苏基础明显未够牢固，加上国债孳息率上升的波动，联储局短期内难以“退市”。

首季国内生产总值（GDP）修正值化年季率下修为2.4%，反映美国房地产回升与消费好转，成为增长引擎。但美国制造业景气反覆不定，未能有力支持复苏步伐。

事实上，联储局大手购买按揭抵押证券（MBS）支持楼市复苏，楼价回升，进而又吸引更多国内外资金进入。楼价从去年迄今升约10%。房地产价格上升带动消费，按照统计，增长其中有15%可转化为消费。首季度消费者开支增长向上修订为增长3.4%；储蓄率则下滑至2.3%，股市与地产回升抵销了加税和强制削赤对经济增长的部分压抑。

美国迄今的复苏步伐得益于房价回升支撑，以及据此激化更多消费动力。但增长基础未能创造足够就业量。虽然房地产价格反弹支持了增长加速，但升势过猛，无可避免也加剧消费物价上升的压力。一旦通胀升压引发息率向上走，对复苏明显构成不利影响，当前拖延升息步伐，看来是联储局当前的政策考虑。

如今美国10年期国债孳息率冉冉攀升，以美国逾16万亿美元国债规模计算，息率每上升1%，政府利息开支便会增加1千6百亿美元，加重财政压力。

退市需要“多维度”盘算，但退出措施必然缩减市场的流动性。近日市场对联储局提早退市的臆测；加上股市飙升，债市饱受压力，孳息率飙升的市场震荡与变化，联储局不敢轻举妄动。只有当联储局确定退市不会对复苏构成倒退威胁，才会审慎打开退市一扇之门。

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