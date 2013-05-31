中国能源：五大电力集团抗议政府拟议中的低质煤炭进口限令

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**对贸易关系会造成何种影响？**
经济增长降温、新矿开始投产、水电站发电量高企以及进口大幅增加，已经打压国内煤价跌至近四年低位，致使一些煤炭企业陷入亏损并减产。
煤企因而游说政府部门希望限制煤炭进口。低质煤炭成为目标，因为这些企业出产的很大一部分都是低质煤炭。
中国2012年共进口约2.9亿吨煤炭，国内总产量为36亿吨。
尚不清楚政府将何时就拟议中的提案作出最终决定。业内消息人士称，国家发改委或需要与商务部协商，因为这可能影响到中国与印尼的贸易关系。
另外，许多沿海发电厂已经与印尼煤矿商签署长期供应协议，禁令或将迫使他们不得不违反合同。
专家们表示，中国政府希望2015年前将国内煤炭产量限制在39亿吨，从2010年开始就一直鼓励进口，这项提案与保护自身资源的大目标相悖。
“目前的经济衰退可能是一个煤炭行业整合的催化剂。这也符合政府的十二五规划，要整合分散过剩行业和淘汰落后产能，”一位拒绝置名的煤炭行业分析师说。(完)
(编译 张荻/石冠兰/王兴亚; 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。