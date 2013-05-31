中国能源：五大电力集团抗议政府拟议中的低质煤炭进口限令

**对贸易关系会造成何种影响？**

经济增长降温、新矿开始投产、水电站发电量高企以及进口大幅增加，已经打压国内煤价跌至近四年低位，致使一些煤炭企业陷入亏损并减产。

煤企因而游说政府部门希望限制煤炭进口。低质煤炭成为目标，因为这些企业出产的很大一部分都是低质煤炭。

中国2012年共进口约2.9亿吨煤炭，国内总产量为36亿吨。

尚不清楚政府将何时就拟议中的提案作出最终决定。业内消息人士称，国家发改委或需要与商务部协商，因为这可能影响到中国与印尼的贸易关系。

另外，许多沿海发电厂已经与印尼煤矿商签署长期供应协议，禁令或将迫使他们不得不违反合同。

专家们表示，中国政府希望2015年前将国内煤炭产量限制在39亿吨，从2010年开始就一直鼓励进口，这项提案与保护自身资源的大目标相悖。

“目前的经济衰退可能是一个煤炭行业整合的催化剂。这也符合政府的十二五规划，要整合分散过剩行业和淘汰落后产能，”一位拒绝置名的煤炭行业分析师说。(完)