港报社评：楼市压力未算重，明年见真章--经济日报5月31日

双倍印花税楼控辣招实施3个月后，楼价跌势渐见企稳，惟楼控余威仍在，楼价很可能窄幅横行，但明年调整压力更大，在加息脚步声逼近与新盘供应趋增夹击下，将遇真正考验。

楼价指数曾在3月中见顶跌幅约4%，惟在过去5周已止跌横行，今次楼市应无力复炽。此外，港府近日放风指楼价纵再跌20%亦不怕，市场遂揣测楼价倘反弹，港府势出新招为楼价封顶。

然而，今年本港楼价再大跌的机会亦不高，因市场日渐关注的两项楼市负面因素，即加息与供应增加，尚未真正构成重压。

其一，市场虽忧美国储局会加快退市。惟储局目前仅研究减买债，并非马上关水喉，进一步的加息，最快要明年底甚至后年才可能施行。虽然退市阴霾触发近期美长债息突升，惟债息续升若损经济，储局很可能出招力压；且本港多家银行减按息吸客，本港按息上升有限。

其二，市场亦忧发展商未来劈价的压力正增，发展商今年首5个月仅卖出约4千伙一手住宅单位。惟普遍发展商未有明显资金压力，今年纵未达销售目标，亦非大不了，劈价散货意慾不高。

楼价下调的真正考验其实在明年，此因上述两忧虑在明年将显得更迫切。一是储局明年应会逐步退市，明年底加息的风声势甚嚣尘上，势挫本港楼市气氛。

二是过去两三年港府加快卖地渐见成效，明年新楼落成加上可售楼花，可能接近两万伙，在楼市供求渐趋平衡下，发展商议价能力势减。因此，今年下半年本港楼价可能续呈升跌两难的拉锯，在明年则将面对更大的下调压力。

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