中国期市：上期所有望推出有色金属指数期货，将采用现金交割方式--报载

路透上海5月31日 - 证券时报周五报导，中国首个商品指数期货箭在弦上，上海期货交易所正积极推动有色金属指数期货上市，与现有沪深300指数期货<0#CIF:>相同，该指数期货也将采用现金交割方式。

有色金属期货是现有期货市场上最为成熟、国际影响力最大的商品板块。上期所相关负责人透露，“上期所目前已经完成有色金属指数期货的相关研究报告。我们正在积极努力，希望尽快推出。”

报导指出，有色金属指数期货标的为去年12月上期所发布的有色金属期货价格指数。该指数选取铜、铝、铅、锌四个期货品种为成分商品，权重按照各品种历史5年平均持仓金额确定，分别占比63.05%、14%、5%、17.18%。计算采取加权算术平均法，选取2002年1月7日为基期，1,000点为基点，充分考虑流动性、连续性和抗操纵性。

上期所上述负责人表示，目前基金、证券等机构投资者参与商品期货还有一些制度上的障碍，例如无法开具增值税发票等。通过投资商品指数期货，机构客户可以绕开这些障碍，达到参与商品市场的目的。

有色金属指数期货的推出有利于金融机构进一步参与商品市场。该负责人称，机构投资者抗通胀、多元化的需求，将为商品期货市场注入稳定、长期的资金。据测算，按5%资产配置比例，信托、银行理财、保险、基金、券商资管等五类机构投资者潜在投资规模可达14,200亿元人民币，远超过现有期货市场保证金总量。

同时，该负责人认为，金融结构的参与度提升能有效提升商品市场的流动性，为实体企业套期保值提供更便利的条件。而有色金属指数的推出，也可以为极端行情下投资者实现风险对冲提供新工具。在某种成分金属因为某些原因导致出现涨停或跌停的行情，投资者无法平仓时，可以利用流动性更好，包含该成分品种的有色指数实现对冲，减少损失。