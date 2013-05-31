港报财经评论：高息股洗仓大行记一功--信报5月31日

高息股洗仓大行记一功/ 习广思

日股继续表演高台跳水，日经指数由高位15,942点下跌至今，幅度近15%。升得愈快，跌得愈急，指数在半年内涨升80%后，出现一个15%-20%的调整是平常事，日股未来更有机会跌至12,500点。日股的牛是热钱炒作的结果，无论安倍经济学最终成与败，日股仍是热钱炒作的目标。近期日圆淡仓拆仓，加上日债息急抽升，是导致日股急挫的主因，如果这是终局的开始，日央行有机会再加码放水入市买债。日央行昨日表示，6月份买长债8-10次，也有机会推出更激进的财政措施。换言之，这场放水战未完，日股的投机潮也尚未结束。港股期指结算日，日股急跌变成看淡的投资者杀牛工具，地产收租股、高息股均急跌，联储局退市的恐惧继续困扰股债两市。恒指昨天早段在22,500点争持，午后跌势加剧，一度低见22,290点，收报22,484点。大市成交额679亿港元，沽空比率11.6%。期指转仓后，夜期时段期指续炒低水，6月份港股难见大突破。

部分强势股续强，主要条件是绩优，例如金山软件 、网龙 、腾讯 及联想 等科技股，中芯 高位调整，继续等待吸纳机会。另一批强势股出现调整，尤其是高息股及房托。资金同时炒作翻身股，富士康 逆市急涨，管理层表示，营运改善，未来进一步发展与智能手机相关的产品。智能手机相关股份不断有炒作，富士康是被遗忘的公司，如今再度获关注。新股热一去即逝，朗廷酒店 上市潜水，未来几只由地产商分拆出来的新股可能要急谋对策。如何解释领汇 等房托之跌？房托之强，因为收息，房托之跌，因为利息。看房托，需要用买债思维。联储局谈及退市后，即使认为是为收水长期铺路，但债市似乎行先一步，预先走火警。

美债息一旦上升，最不利的并非高风险的垃圾债，而是被视为最优质的企业债券，因为息差非常窄，国债息率些许变动，都有机会带来大幅波动。用债市思维来看房托，领汇等股票就像投资级别债券，近期退市的忧虑触发这个抛售潮，连带收租股亦急挫，原因是一旦息率上升，眼前这些收息资产的吸引力将大降，投资需求也减低。近期强势股洗仓式暴跌，一个共通点是大行唱淡，是虚是实值得思考。强势股持续强势，很大理由是没有人愿意沽售，市场持续求过于供，特别是货源落入强者如长线基金手中。

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美汇有力挑战85/ 苏子

本来相信在市场近乎一面倒看好美元后市的大前提下，市场只要稍有风吹草动，定会触发市场上大量美元长仓的获利沽盘入市，从而令美元向下出现一个似模似样的调整浪。近日美元其实大可借助日本股市暴挫的负面因素而向下作出较深的调整浪，可惜美汇指数即使作出调整，但每每跌至上月4日的83.49高位附近便获得强劲承接力，始终未能进一步跌至83关口以下波动，这反映市场上那股看好美元的巨大力量，已差不多完全盖过了美元的平仓沽盘压力，故限制美元急跌的空间。

即使昨天日经指数收市时已大跌逾5%，并令美汇指数一度低见83.31水平，但美汇指数触及此低位后却很快便可以止跌回稳，仍然未能考验83关口；此外，市场情绪目前仍然极度看好美元兑日圆，故美元兑日圆仍未能于昨天日股暴挫及失守20天SMA支持后成功下试至100心理关口，汇价仅在触及100.43低位后便已止跌回稳。美元这种坚拒大幅向下作出较深调整市的表现，正正反映市场上看好美元的投资者对美元后市信心十足，故目前美元任何的调整市已被美元看好的投资者视作趁低吸纳的机会。

短线而言，若美汇指数未能考验83关口，反而重返84水平以上波动及收市；与此同时，美元兑日圆的20天SMA亦见失而复得，预料届时市场庞大的看好美元力量将有甚高机会迫使美汇指数再创今年新高，并挑战85心理关口，而美元兑日圆预料在突破本月22日的103.73高位后，将会朝着105心理关口迈进。目前左右美元升跌最大的因素便是昨晚美国公布的今年首季GDP年率修正值会否较原先公布的2.5%差，若数据结果未有令市场失望，估计美元可重拾升势，并确认前天伦敦市美元的急挫为大户对短线美元看好的投资者的挟仓行为。因此，若昨晚美国收市时，美元已见成功高收，今天投资者已可采取顺势入市的策略。

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