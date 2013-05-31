港报财经评论：公用股再跌，吸引力才增--经济日报5月31日

公用股再跌，吸引力才增/ 林瑞芬

日股昨续走未走完的回调浪，日经急泻5.1%；恒指跌幅为0.31%，至22,484。港股跌幅较日股为少，不排除为期指结算盘力托原因。今日无此因素而日股续挫，港股又不跟跌，方能判定不受日股影响。对港股6月走势的困扰，目前较为明确是长期美息的抽升，以及日股的大震仓，大波动势头。持续公布的美国经济数据理想，市场对收水的预期逐步增加，美国10年期债息近日就明显抽穿3月高位，周三已冲逾2.1厘。债息抽升，对股市不一定起强烈偏淡作用，还是两看：一来息升是因经济改善，企业利润改善，股票的值博可提升。二来流出美债市资金，环顾国际可吸纳的市场不多，走来走去可能走去美股。债息预期攀升，最主要打击的应是负债重的股份，或REITS股份，因有比较，REITS的吸引力可能减。从道指走势论，前日指15,400-15,500似乎暂筑短期阻力，但回吐属一般性技术调整，预期幅度有限，约15,000初步发挥支持作用。

至于日经，昨再作急泻，收报13,589，技术上，已抵50天线，惟是否见震完仓见短期底，仍有待观察，因技术上，若以去年11月至今年5月高位近7,400点的回吐幅度计算，0.382倍约要至13,000，一半更约达12,300。不过从日经的急泻跌幅观察，第二次为逾5%，比第一次逾7%有所减。市场正消化套利回吐预期，对港股民来讲，更重要的观察点是，对中国内地股市的冲击如何，昨已见大减，上证昨报收2,317，只是微跌了6.27点。日圆之贬值速度减慢，有利纾缓海外热钱充斥流入中国内地，中国内地此际反而有一个较大政策调节的空间。欧债风险逐渐释放，欧盟周三同意放宽多个国家达到赤字目标的期限，此意义较大。

说回港股，继前日回得急的蓝筹地产股后，昨日回得急的是公用股或类公用股，REITS等等。论基本面，公用股大变的空间不多，以煤气 、中电 及电能 计，除非近乎垄断的地位被打破，不然每年都收稳定加计及通胀的电费或煤气费，领汇 也如是，每年稳收租金。惟先有领汇于5月16日率先见顶46.3港元，高位回落至今，以昨收市价39.7港元计已累计14%，再有近周中电、电能、煤气及长建 等相继以大阴烛回落，反映的是市场人心变化，开始计算美息趋升，令相关防守股的息率水平吸引力大减。

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A股将突破，收集内险股/ 余少文

虽然日股昨急挫，但A股表现硬净，加上牛熊分界线的支持，国企指数昨日跌幅较预期为小，由于预期A股圆底整固，一旦向上突破，内险股有机会成为追捧对象，内险股值得候低吸纳。上证综合指数结束四连升，国企指数则先升后跌，一度低见10,556点，最后收窄跌幅，全日只跌61点或0.6%，收10,689点，成交额增至148亿港元；红筹指数跌8点或0.2%，收4,358点，成交额51亿港元。尽管日股急跌，美股位高势危，国企沽空额昨日又增至4个星期以来最多的24亿港元，只要国指守住俗称牛熊分界线的250天线，上落格局可持续下去。至于上证指数，昨日只跌0.3%，中国内地股市亦在等消息，维持其圆底整固的看法，由于撑A股完成圆底整固后可以向上，故A股一旦上升，跟A股息息相关的保险、证券股和A股相关ETF等都会是市场追捧对象，不妨趁股价因应大市缺乏方向下而走低的机会，趁低吸纳。

A股好，中信证券 、海通证券 和中国银河 等业绩也可以水涨船高，尤其中国一直希望搞活A股，故加强QFII和QDII等措施。但认为受惠A股上升最大的行业是保险业，尤其中国放宽保险资金进入股市后，A股表现好与坏直接影响保险股业绩，保监会资料亦显示，今年首4个月保险业进入投资范畴的金额达2,600亿元人民币，按年高出一倍。内险股今年表现跑输大市，国指今年截至昨日累跌6.5%，内险股只有中国人保 可以跑赢指数，跌幅不足1%，主因是其去年12月才上市，其他内险股跌幅由7.5至19%不等，中国人寿 跌幅最大。保险股除了受累A股首5月表现不济外，也受寿险预定利率市场化所因扰。因为保险公司推出产品时，会对未来资金营运收益率的预测而为保单假设每年收益率，目前上限为2.5%，市场预期会上调至3.5%，将影响保险公司新业务价值和实际盈利。幸好，市场都预期预定利率市场化会先用于占寿险市场不足20%的传统保单身上，作为试点，然后才会扩大范围至包括分红险等保单。

然而，内险股股价积弱5个月，或多或少已反映预定利率的影响，加上不认为中国在利率改革上会太过激进，短期内不会全面开放市场，故对国寿、新华保险 、中国太保 、中国平安 等的影响可以降至最低。

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