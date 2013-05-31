中国经济：经济增长仍将由投资驱动，需更多依靠财政政策--专家

路透北京5月31日 - 中国北京大学国家发展研究院名誉院长、原世界银行首席经济学家林毅夫表示，中国经济增长仍将由投资驱动，技术创新和基础设施建设将是投资驱动力的两大组成部分。投资需更多依靠财政政策，而不是货币政策。

中国证券报周五引述他指出，消费是经济增长的结果，不能作为推动经济增长的手段。经济增长的本质是劳动生产率水平不断提高。劳动生产率不提高，增加消费就成了无源之水。

“当前中国出现经济增速放缓是周期性的，不是结构性的，可通过投资来解决。在投资带动下，中国工资水平将随着劳动生产率水平不断提高，消费自然会增长。未来几年保持8%增长的潜力是完全存在的。”林毅夫并乐观预期，中国经济能继续高速增长20年。

他强调，8%的增长潜力和8%的增长之间的差异，在于改革是否到位、产业转移和升级是否遵循比较优势和充分利用后发优势。

中国今年一季度经济增速7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年成长率目标7.5%，但经济再度放缓仍让市场感到意外。国际货币基金组织(IMF)周三在再度调降中国今年成长率预估至7.75%的同时，并称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策。

林毅夫表示，中国的投资能力无忧。中国仍存在大量国有资产，其中相当一部分当年理应划拨给社保基金，如果算上这一块，中国政府负债率甚至会低于GDP(国内生产总值)的40%。

对于如何提高投资质量，他认为，发展中国家、转型中国家一定存在制度的扭曲。随着经济发展，必须不断改进和完善，这也是为什么李克强总理一直强调改革的原因。改革是最大的红利，改革确实可提高效率，促进中国经济增长。“把这些因素都放进来，中国在未来20年还有维持8%增长的潜力。”

林毅夫指出，中国前两轮积极财政政策，多投向高铁、港口和机场等，但城市之间的基础设施仍比较薄弱。而城市内部基础设施，如地铁、城市污水处理和环境保护等仍比较欠缺，投资空间很大。这些投资将产生很可观的经济效益和社会效益。

他同时表示，要避免没有产业支撑的城镇化。人为拔高城镇化而产业不发展的话，劳动力从农村转移到城市，就会出现大量失业问题，造成社会不稳定。反之，如果人为抑制城镇化，规模经济发展不起来，也会阻碍经济发展。