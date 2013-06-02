主要国家经济指标预测--6月3日****

路透6月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月3日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 5月 -- +0.3% 0130 澳洲企业库存(较前季) 第一季 +0.1% +0.2% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 +1.5% -1.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 5月 -- -6.5% 网络招聘广告(较前月) -- -1.1% 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.3% -0.4% 0730 瑞士瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 5月 49.8 50.2 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 46.2 45.5 0748 法国Markit制造业PMI 5月 45.5 45.5 0753 德国Markit/BME制造业PMI 5月 49.0 49.0 0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 47.8 47.8 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 -- 49.8 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 51.9 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.1 1400 美国建筑支出 4月 +0.9% -1.7% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 50.5 50.7 美国ISM投入物价分项指数 48.9 50.0 -- 美国整体汽车销售(万辆) 5月 1,510 1,487 -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 52.6 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 5月 -- -2.20% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 41.8% -- 企业自身活动指数 34.3% -- 0130 澳洲民间信贷(较前月) 4月 +0.3% +0.3% 澳洲房屋贷款(较前月) +0.4% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 +2.0% -- 0500 日本房屋开工(较上年同期) 4月 +5.8% +4.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 -0.4% +0.2% 德国实质零售销售(较上年同期) +1.8% +0.8% 0645 法国消费者支出 4月 -0.3% -0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.9% -0.2% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 1.10 1.08 0800 意大利失业率 4月 12.0% 11.6% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加5.24 增加4 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加8.75 增加5 英国抵押贷款批准件数(千件) 53.710 54.500 英国M4货供额(较前月) +0.3% -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上 5月初值 +1.4% +1.4% 年同期 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 +0.1% +0.1% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期 +1.2% +1.2% ) 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前 持平 +0.1% 月) 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上 +1.3% +1.4% 年同期) 0900 欧元区失业率 4月 12.2% 12.2% 1230 美国个人所得 4月 持平 +0.1% 个人支出 -0.2% +0.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 -0.3% - 核心PCE物价指数 持平 +0.1% 实质个人支出 +0.1% - 1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 +0.6% - GDP环比年率 +2.5% +2.3% 1230 加拿大GDP(较前月) 3月 +0.2% +0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 58.7 50.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 84.5 83.7 现况指数 98.0 96.0 预期指数 75.8 74.7 1430 美国ECRI一周领先指标 5月24日当周 130.7 -- -- 美国达拉斯联储PCE 4月 -0.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫； 审校 艾茂林)