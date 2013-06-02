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亚洲 | 2013年 6月 3日 星期一 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--6月3日****

路透6月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：         
    
 6月3日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       5月             --      +0.3%
 0130      澳洲企业库存(较前季)                         第一季          +0.1%      +0.2%
 0130      澳洲企业总营业利润(较前季)                   第一季          +1.5%      -1.0%
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     5月             --      -6.5%
              网络招聘广告(较前月)                                         --      -1.1%
 0130      澳洲零售销售(较前月)                            4月          +0.3%      -0.4%
 0730      瑞士瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)              5月           49.8       50.2
 0743      意大利Markit/ADACI制造业PMI                     5月           46.2       45.5
 0748      法国Markit制造业PMI                             5月           45.5       45.5
 0753      德国Markit/BME制造业PMI                         5月           49.0       49.0
 0758      欧元区Markit制造业PMI                           5月           47.8       47.8
 0828      英国Markit/CIPS制造业PMI                        5月             --       49.8
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         5月终值             --       51.9
 1330      加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)              5月             --       50.1
 1400      美国建筑支出                                    4月          +0.9%      -1.7%
 1400      美国供应管理协会(ISM)制造业指数                 5月           50.5       50.7
           美国ISM投入物价分项指数                                       48.9       50.0
  --       美国整体汽车销售(万辆)                          5月          1,510      1,487
  --       韩国汇丰/Markit制造业PMI                        5月             --       52.6
 2301      英国BRC同店零售销售(较上年同期)                 5月             --     -2.20%
 

        附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
 5月31日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           现值     预估值
 0100      新西兰NBNZ企业经济信心指数                     5月          41.8%         --
                    企业自身活动指数                                   34.3%         --
 0130      澳洲民间信贷(较前月)                           4月          +0.3%      +0.3%
           澳洲房屋贷款(较前月)                                        +0.4%         --
 0500      日本建筑订单(较上年同期)                       4月          +2.0%         --
 0500      日本房屋开工(较上年同期)                       4月          +5.8%      +4.3%
 0600      德国实质零售销售(较前月)                       4月          -0.4%      +0.2%
           德国实质零售销售(较上年同期)                                +1.8%      +0.8%
 0645      法国消费者支出                                 4月          -0.3%      -0.6%
 0645      法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                4月          -0.9%      -0.2%
 0700      瑞士KOF领先指标                                5月           1.10       1.08
 0800      意大利失业率                                   4月          12.0%      11.6%
 0830      英国消费者信贷(亿英镑)                         4月       增加5.24      增加4
           英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                             增加8.75      增加5
           英国抵押贷款批准件数(千件)                                 53.710     54.500
           英国M4货供额(较前月)                                        +0.3%         --
 0900      欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上        5月初值          +1.4%      +1.4%
           年同期                                                             
 0900      意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          5月初值          +0.1%      +0.1%
           意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期                        +1.2%      +1.2%
           )                                                                  
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前                          持平      +0.1%
           月)                                                                
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上                         +1.3%      +1.4%
           年同期)                                                            
 0900      欧元区失业率                                   4月          12.2%      12.2%
 1230      美国个人所得                                   4月           持平      +0.1%
               个人支出                                                -0.2%      +0.1%
               个人消费支出(PCE)物价指数                               -0.3%          -
               核心PCE物价指数                                          持平      +0.1%
               实质个人支出                                            +0.1%          -
 1230      加拿大GDP(较前季)                           第一季          +0.6%          -
               GDP环比年率                                             +2.5%      +2.3%
 1230      加拿大GDP(较前月)                              3月          +0.2%      +0.1%
 1345      美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  5月           58.7       50.0
 1355      美国路透/密西根大学消费者信心指数          5月终值           84.5       83.7
               现况指数                                                 98.0       96.0
               预期指数                                                 75.8       74.7
 1430      美国ECRI一周领先指标                   5月24日当周          130.7         --
 --        美国达拉斯联储PCE                              4月          -0.1%         --
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 王丽鑫； 审校 艾茂林)
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