路透调查：美国基金经理5月增加股票配置，为四个月来首见

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约5月30日 - 路透调查显示，美国基金管理公司5月增加其股票部位，为四个月来首见，协助推动全球市场大涨。指标标准普尔500指数在这波升势中屡创纪录高位。
在过去一周，这波升势暂歇，因担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能开始缩减其刺激计划，有推升市场利率之虞。
然部分投资组合经理表示，尽管标准普尔截至5月29日止的一年已跳涨了近16%，整体市场可能会持续走扬。
“我们认为市场会持续轮动，接下来对景气循环类股的青睐要甚于防御类股，”RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示。
Gayle表示，股市若因预期美联储未来减少买债而下跌，其跌势将只是暂时的，且是低接的机会。
美国投资者的全球投资组合中，在5月初股票的配置比重平均为59.1%，为3月以来最高。
其中增幅最大的是日本股票，因此前日本央行推出大规模买债计划。
在股票投资组合中，日股的平均配比提高至7.5%，4月时为6.2%。
该次调查是在5月15日至28日之间进行。
美国资产主管5月大致维持债券配比不变，平均配比从4月的34.6%小升至34.8%。5月为连续第五个月投资人维持或增加其债券部位。
5月美国和加拿大债券配比则从4月的66.3%降至63.3%，欧元区债券配比则从12.1%提高至13.7%。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。