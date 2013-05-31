英国个股：商业大臣祈维信表示“不用急于”将苏格兰皇家银行私有化--FT

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透5月30日 - 周四英国金融时报(FT)刊登的专访报导，英国商业创新及技能大臣祈维信称“不用急于”出售被部分国有化的苏格兰皇家银行 的股权，此前财政官员对这个问题的处理有些仓促。
英国首相卡梅伦今年曾数次表示，政府持股超过80%的苏皇银行应该尽快恢复私营银行的身份。
祈维信还对金融时报表示，英国政府不应该放弃分拆苏皇银行和莱斯银行集团 ，以加强银行业竞争的计划。
“有人对此反应强烈。不断有人告诉我那会带来很大的IT系统复杂性问题。但从政策角度看，有更多机构参与竞争，反而更好，”该报援引祈维信的话称。
“可以一点一点地出售苏皇银行的股权，产生更多的竞争。可以找到一个兼顾竞争力和所有权的交叉点，”他对金融时报表示。
该报称，祈维信还表示，他担忧出售苏皇股权可能给纳税人带来损失。
报导补充称，祈维信进一步指出，竞争力委员会“有可能”很快展开银行业调查。(完)
(编译 白云; 审校)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。