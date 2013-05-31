英国个股：商业大臣祈维信表示“不用急于”将苏格兰皇家银行私有化--FT

路透5月30日 - 周四英国金融时报(FT)刊登的专访报导，英国商业创新及技能大臣祈维信称“不用急于”出售被部分国有化的苏格兰皇家银行 的股权，此前财政官员对这个问题的处理有些仓促。

英国首相卡梅伦今年曾数次表示，政府持股超过80%的苏皇银行应该尽快恢复私营银行的身份。

祈维信还对金融时报表示，英国政府不应该放弃分拆苏皇银行和莱斯银行集团 ，以加强银行业竞争的计划。

“有人对此反应强烈。不断有人告诉我那会带来很大的IT系统复杂性问题。但从政策角度看，有更多机构参与竞争，反而更好，”该报援引祈维信的话称。

“可以一点一点地出售苏皇银行的股权，产生更多的竞争。可以找到一个兼顾竞争力和所有权的交叉点，”他对金融时报表示。

该报称，祈维信还表示，他担忧出售苏皇股权可能给纳税人带来损失。

报导补充称，祈维信进一步指出，竞争力委员会“有可能”很快展开银行业调查。(完)