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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 09:34 BJT

香港股市：开高0.4%，百丽国际涨幅居前

路透香港5月31日 - 香港股市周五开高，鞋履零售商百丽国际 上涨2.7%，百分比涨幅在恒指成份股中居前。

恒生指数 开高0.4%至22,582.6点。恒生国企指数 开平。(完)
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