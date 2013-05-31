路透调查：欧洲基金经理5月超配股票程度为两年来最高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦5月30日 - 欧洲基金经理5月重仓持有股票的水平创下两年来最高，同时减持债券与现金，因为他们益发相信，各央行将会继续挹注廉价资金以支持经济复苏。
路透对20名欧洲大陆基金经理展开的月度调查显示，股票在他们5月全球平衡投资组合中的比重达到47.5%，为2月以来最高，且高于4月的46.7%。
目前他们超配股票的程度为2011年3月以来最高。
调查还显示，欧洲基金经理连续第二个月减持债券，从4月的39.4%降至39.2%。现金比重从7.3%降为6.9%。
“眼下，央行可能继续实施经济支持举措，经济活动充足以及缺乏理想的投资替代品，令投资者维持风险偏好，”瑞银全球资产管理公司的分析师Boris Willems表示。
此次调查在5月21日-28日之间进行，在此期间有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快降低货币政策刺激力度的担忧，打压全球股市指数 脱离五年高点。
然而，日本央行与欧洲央行表态称，流动性供应将继续开放，安抚了投资者的情绪。
受访者将北美股票配比提高至36.5%，为1月以来最高。日股投资比重从2009年7月高位8.0%降至7.9%。
投资者超配全球金融类股的程度最高，同时减持非必需消费、保健以及资讯科技(IT)服务类股。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。