《汇市简讯》欧元/澳元八周来低点连续上移，上看1.3630

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* 澳洲资本支出数据引发欧元/澳元短暂跌至1.3370，随后在欧元轧空行情中反弹至1.3535

* 上述水准分别是亚洲交易时段的支撑位和阻力位--涨势依然不变

* 五日、10日和20日移动均线上升，波林格区间和动量指标亦走高

* 下一阻力位料在1.3630，为2011/2012年跌势的76.4%回档位

* 中期目标位为1.3850，为2008/2012跌势的23.6%回档位

* 技术图表请点选(link.reuters.com/caj58t)