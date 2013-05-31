中国金融：县级城镇化集合债正准备中，有望为非百强县平台融资拓新路

路透上海5月31日 - 据湖南郴州市发改委网站信息，目前包括湖南、辽宁等省市地区正在开展县级城镇化集合债的发行准备工作。若该创新品种最终获得国家发改委批准，有望为国内非百强县的平台公司发债筹资打开一条新路。

据该网站近日刊登的资料，辽宁省已上报至国家发改委两只县级城镇化集合债券，得到了国家发改委的认可，并且会将其模式在全国各地推广。而湖南省发改委将大力支持符合条件的市州和县向国家发改委积极争取集合债券的发行工作，以市级为单位作好申报集合债券的前期工作。

由郴州市发改委整理的资料指出，县域集合债是指三个或三个以上地方政府投融资平台类企业作为联合发行主体，按照“统一组织、统一冠名、统一担保、集合发行、分别负债”的原则共同发行的企业债券。

县域集合债券的出现，既解决了非经济百强县县级政府不具备发行企业债券通道的难题，又大大简化了审批流程和手续，加快了组织材料和审批的进度。目前，仅有财政部公布的百强县才具备发行企业债的资格，一般财政预算收入处于20亿元人民币左右的县区，需通过和国家发改委进行单独沟通才有可能发行企业债券。

第一财经日报周五报导指出，县级城镇化集合债若要成行，还须国家发改委批准。不过这种以城镇化概念为名的平台债，可能令地方债务风险控制再度引发关注。而郴州市发改委网站周五上午已悄然撤下县级城市化集合债的相关报导和资料。