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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 09:55 BJT

香港热股：上石化和仪化H股早盘初段大涨，大股东将提出A股股改方案

路透香港5月31日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 终于着手解决子公司上海石化 和仪征化纤 的国有股流通问题，刺激两家公司H股周五早盘初段显着上扬。

香港时间09:46，上石化 H股涨17.42%，报3.1港元；仪征化纤 H股亦大涨24.72%，报2.22港元。大市恒生指数 则升0.34%。

上石化和仪化稍早公布，其A股自今天起停牌，因中国石化拟筹划公司的股权分置改革方案；公司将积极与中国石化沟通股权分置改革方案，并将不迟于6月8日刊登相关公告。

中国证券报引述分析人士认为，S仪化、S上石化是两家有名的股改“钉子户”，但本次股改成功的概率较大。预计这两家公司将退市，而中石化将向流通股股东支付相应的对价，长期看，对于中石化的盈利将产生正面影响。 （完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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