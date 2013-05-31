香港热股：上石化和仪化H股早盘初段大涨，大股东将提出A股股改方案

上石化和仪化稍早公布，其A股自今天起停牌，因中国石化拟筹划公司的股权分置改革方案；公司将积极与中国石化沟通股权分置改革方案，并将不迟于6月8日刊登相关公告。

中国证券报引述分析人士认为，S仪化、S上石化是两家有名的股改“钉子户”，但本次股改成功的概率较大。预计这两家公司将退市，而中石化将向流通股股东支付相应的对价，长期看，对于中石化的盈利将产生正面影响。 （完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)