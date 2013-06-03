《中国金融焦点》 票据成信贷与资金业务套利通道，跨领域顶层设计显迫切

* 银行承兑汇票未贴现余额激增

* 银行借违规票据通道，实现资金业务跨市场套利

* 堵农信社通道仅能治标，跨监管领域顶层设计方能治本

* 因占比不大，票据排查对社会融资影响料有限

徐永/李宏薇

路透上海6月3日 - 银行承兑汇票作为中国中小企业融资和银行做大存款规模的利器，今年首季未到期余额仍维持着高速增长，但其中未贴现余额增速更加惊人。除原来仅通过农信社等逃避信贷规模监管外，商业银行借助类似“票据代持”方式将信贷业务腾挪成资金管理类业务以实现套利，成为背后新推手。

从银监会日前下发通知排查农村中小金融机构违规票据业务，已看出监管层堵漏洞之心拳拳。但因近年信托、券商定向资管计划等的快速发展，其监管范围外的票据流出渠道依然丰富，市场顽疾难消。在此情况下，跨监管领域的顶层设计显得更加迫切。

“堵住农信社的通道目前是治标不治本，票据市场的问题需要有技术层面的改善，也要有战略层面顶层设计，如提高承兑费率、建立互补型的交易机制，利率市场化等。”票据专家赵慈拉认为。

央行数据显示，截至今年一季度末，商业汇票未到期余额9.2万亿元，贴现余额2.2万亿元。不考虑占比极为有限的商业承兑汇票，粗略估算未贴现的银行承兑汇票达7万亿元。从2008年至今年一季度末，汇票未到期余额增加近两倍，贴现余额仅增逾一成，未贴现金额则暴涨逾五倍。

从商业银行“承贴比”(当期已在银行贴现的票据余额除以银行承兑的票据余额)来看,该比率已从2009年末的53.4%下降到2012年的21.2%，今年一季度则在继续降低。

除了此前广被人知的农信社等通过不规范会计核算，来帮助商业银行应纳入管理的票据信贷规模“凭空消失”；资金与票据市场的利差，并催生了类似票据代持的信贷和资金业务套利。

具体表现为：商业银行在对企业进行票据贴现后，与农信社等农村金融机构做一笔转贴现交易后，银行的自有资金再与农信社再做一笔买入返售票据同业业务，即农信社成为逃规模通道，且实质为银行代持了票据。

上述操作的关键在于，原本不可以直接发放贷款的货币市场资金头寸，通过这种方式实质做了信贷类业务。今年银行间流动性充裕，这种操作的利息收入一般还比货币市场的资金拆借利率略高，从而增厚收益。

3月份票据融资加权平均利率为4.62%；今年以来，作为资金成本重要参考的Shibor，三个月期维持在3.99%左右，六个月品种约4.10%。

对商业银行来说，贴现和转贴现属于贷款业务，要受存贷比限制，而资金业务没有类似限制。银行的票据融资额度下降，买入返售类资金资产增加；操作过程中，并可能出现银行先行垫付资金给农信社购买票据等，这也是本次银监会下发通知的一个检查重点。

银监会排查主要内容包括：是否通过复杂合同安排为他行腾挪和隐瞒自身信贷规模；是否逆程序开办票据业务，即他行先行垫付票据购买资金，由农村中小金融机构购买或贴现票据等。

这种此消彼涨的关系在上市银行财报中也可以得到印证。2012年全年兴业银行 表内票据贴现不足187亿元人民币，报告期内减少17亿元；但同期买入返售票据增加1,800亿元，今年一季度后一科目再增逾1,000亿元。

**亟需跨监管领域顶层设计**

即使是银监会有意全力围堵农信社等违规票据业务漏洞，但体系外的信托和券商资管等渠道层出不穷，且运行顺畅。因此要实现票据市场的规范化，还需要更多顶层设计，如建立全国统一规范的电子化票据贴现市场，消除地区差价；建立互补型的市场交易机制，引入包括券商及基金等主体来参与票据市场等。

当然更大层面上，则需逐步弱化存贷比指标和加速推进利率市场化。因存贷利差只要存在，银行就难以摆脱贷款冲动，而存贷比的控制，票据承兑又成为做大分母的天然工具，并使广义货币供应量(M2)失真，同时催生各种监管套利。

北京一券商分析师称，随着理财和资管业务的发展，对票据信贷规模的监管，已不能仅考虑农村金融机构的违规业务处理。虽然不同渠道具体提供流量不得而知，但据其了解，主力就是在信托收益权和券商定向资管。

东部一位股份行票据资深人士表示，仅靠发现一个漏洞就去堵一个的方法，无法解决上述违规或逃避监管问题。更重要的是尽早建立跨领域的监管顶层设计。

他认为,就目前来看，与制度设计有关的可以包括：一是控制虚增汇票承兑额、调整贴现业务涉及的存贷比指标等。

企业在存入保证金获得银行承兑并贴现后，上述流程可以重复进行，即所谓的票据空转，助增票据承兑余额和存款规模增长。在越来越多银行倾斜中小企业融资后，操作标准更容易降低，从技术策略来看,业内普遍认为应对方案首先是提高承兑费率。

赵慈拉认为，“从源头上讲，票据承兑额飙升，企业是看到了承兑费率低廉(万分之五)，银行是想利用票据做大存款，方便赚取存贷利差。如果票据承兑费率按照实际资本占用情况，提高到1%甚至更高，就能首先降低一部分空转的票据承兑。”

路透获悉，今年开始，已有部分商业银行在全国范围内启动了低评级企业申请票据承兑的费率，标准为1.5%-5%，但目前这部分企业的需求占比仍然较小。

不过最终解决方式,受访人士则普遍认为仍有赖利率市场化的推进，银行做大票据承兑做大存款，意在做大贷款，赚取存贷利差，如果信贷市场相比货币市场、债券市场等市场的利差空间消失，这种空转就没有存在的基础。

至于贴现业务的“出表”管理，则涉及存贷比指标和市场参与主体的调整。目前票据业务多限于银行和农信社等同类交易主体，受贷款规模或存贷比指标限制，是催生逃避监管的主因。如果能适时引入券商等其他互补型的、不受存贷比等指标控制的机构，并将其纳入协同监管，将是一个好的方向。

另外，票据转让是否出表可以采用规范有无追索权的标准(卖方有追索权转让，不出表，反之出表)，或在执行新资本协议的情况下，即使出表，加强表外业务风险系数核算的管理，用资本约束来管理银行的表外业务，而非仅限制交易主体。

当然,赵慈拉表示,不容忽视还有尽快明确融资性票据的合法身份,以及提高机构参与电子商业汇票系统的积极性.

**规范之举对社会融资总量冲击有限**

上述不规范票据业务操作，除了导致表内票据融资统计低于实际规模，也对社会融资规模统计造成了扰动。不过就此次银监会通知的影响，业内人士表示，票据占社会融资规模增量比重多数时间维持在10%或以下，即使是次排查在一定程度上影响汇票承兑量，但对社会融资的整体规模冲击有限。

从央行公布的历年社会融资总量和占比来看，除2010年未贴现银行承兑汇票占比达16.7%外，其余多数时间维持在10%以下，今年一季度末最新占比为10.9%。

上海一银行交易认为，考虑到现有经济增长形势，以及资产受益权等吸纳票据渠道层出不穷，企业和银行签发银行承兑汇票应不会马上减少，直接的影响可能更多的反映在推升利率上。

中国票据市场转贴利率上周明显上行，幅度大概在10-20bp(基点)。交易员表示，月末资金紧张带动资金成本高企，银行同时还面临调整信贷规模压力，上周出票需求明显增多，且受银监会发文整顿排查票据业务压制，场内观望气氛转浓，转贴现率一路高升。

另外，符合监管要求的银行理财、信托和券商渠道等替代方式仍然畅通，例如将农信社通道换成券商资管，券商资管计划受让银行的票据资产，自有资金买入返售该类业务等就可以轻松代替，因此规范票据的通知实际对承兑、社会融资规模、理财运作的影响应都比较小。

社会融资总量是指一定时期内实体经济从金融体系获得的全部资金总额。公式为：社会融资总量=人民币各项贷款+外币各项贷款+委托贷款+信托贷款+银行承兑汇票+企业债券+非金融企业股票+保险公司赔偿+保险公司投资性房地产+其他。