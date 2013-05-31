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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 10:05 BJT

台湾债市：五年公债殖利率早盘微升，因台股反弹

路透台北5月31日 - 台湾五年券102/2 殖利率周五小幅弹升。由于台股 早盘上扬，市场风险偏好上升，带动公债殖利率早盘小幅扬升。

不过交易员也表示，早盘台债殖利率虽因股市走高而扬升，但近来空方动作相当节制，且这两天美债已见止稳，今日殖利率弹高后随即修正弹幅，回到平盘附近整理。

美国公债价格周四大致持稳，因投资人等待美联储未来举措的线索，美联储近期暗示可能很快会放缓大规模宽松货币政策。

交易员观察市场的最新动态：

* 空方节制，多方追价谨慎，短线以美债马首是瞻。

* 尽管美债本波殖利率反弹已破前波高点，但台债五年券本次回测高点并未过3月初的今年高位--约1.08%的水位，显见台湾货币市场资金环境仍然相当充裕。

* 公债附买回利率处于微幅下跌趋势，在终端投资人对长券的接受度不高下，短券仍然具有相对优势。

*

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.00-1.02%。本地时间09:56最新报价：

* 102/2殖利率升0.15基点，报1.0095%。

以下为最新相关报导链接：

* 《综述》美国第一季GDP增速微幅下修，政府削减支出的影响显现

* 美国债市：公债价格近持平，投资人等待美联储未来举措的线索

* 日本数据：5月制造业PMI升至51.5，行业扩张速度为近一年来最快 (完)

* (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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