台湾债市：五年公债殖利率早盘微升，因台股反弹

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月31日 - 台湾五年券102/2 殖利率周五小幅弹升。由于台股 早盘上扬，市场风险偏好上升，带动公债殖利率早盘小幅扬升。
不过交易员也表示，早盘台债殖利率虽因股市走高而扬升，但近来空方动作相当节制，且这两天美债已见止稳，今日殖利率弹高后随即修正弹幅，回到平盘附近整理。
美国公债价格周四大致持稳，因投资人等待美联储未来举措的线索，美联储近期暗示可能很快会放缓大规模宽松货币政策。
交易员观察市场的最新动态：
* 空方节制，多方追价谨慎，短线以美债马首是瞻。
* 尽管美债本波殖利率反弹已破前波高点，但台债五年券本次回测高点并未过3月初的今年高位--约1.08%的水位，显见台湾货币市场资金环境仍然相当充裕。
* 公债附买回利率处于微幅下跌趋势，在终端投资人对长券的接受度不高下，短券仍然具有相对优势。
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今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在1.00-1.02%。本地时间09:56最新报价：
* 102/2殖利率升0.15基点，报1.0095%。
以下为最新相关报导链接：
* 《综述》美国第一季GDP增速微幅下修，政府削减支出的影响显现
* 美国债市：公债价格近持平，投资人等待美联储未来举措的线索
* 日本数据：5月制造业PMI升至51.5，行业扩张速度为近一年来最快 (完)
* (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。