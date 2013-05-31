台湾汇市：台币盘初走升，随韩元反应美国偏弱数据

路透台北5月31日 - 台币兑美元 周五盘初主交投区扬升。美国上日公布的经济成长率较预期略为疲弱，使得国际美元走软，台币小幅开贬后随主要亚币趋升。虽然今日为月底最后一个交易日，但因台币走高不符出口商期待，抛汇力道有限，外资虽站美元买方也同样量能不大，料今日成交量或略为缩减。

汇银人士指出，尽管台湾央行仍有意引导台币弱势，开盘作价维持在近期低位附近，但韩元等亚币趋升，市场料央行不致逆势而为，将于盘中少量买入美元阻升为主，目前见阻升价位在29.930附近。

不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.930-29.950；上日则在29.950-980，央行上日作价收于30.125。

本地时间10:05时，台币兑美元升值1.91角报29.934。

交易员观察市场最新动态：

* 出口商抛汇意愿不足，外资美元买盘亦较为缩手

* 与台币连动较高的韩元 及人民币 均走高

* 台股 走高，但近来与台币走势较为脱钩

* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月美元/台币 走低至29.930附近

* 开盘50分钟台北外汇经纪公司成交量约1.02亿美元，低于上交易日同时段1.25亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.930-29.980

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