中国公开市场: 6月到期央票和正回购到期合计3,510亿元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京5月31日 - 据路透统计显示，2013年6月中国央行公开市场央票和正回购合计 到期3,510亿元人民币，其中央票1,280亿元，正回购2,230亿元。 6月公开市场到期量不及5月的5,050亿元。6月市场流动性虽然少了巨额财税缴款的冲击 ，财政投放甚至可能略有助益，但是也面临半年末时点、资本流入规模或减少等因素的扰动 。 以下为2013年6月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 ---------------------------------------------------------------- 6/1-6/7 1,100 920 -- 2,020 6/8-6/14 -- 920 -- 920 6/15-6/21 180 140 -- 320 6/22-6/28 -- 250 -- 250 ---------------------------------------------------------------- 合计 1,280 2,230 -- 3,510 注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周 五。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，4月30日到期的300亿元正回购到期资金计入5/1-5/3当周。(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。