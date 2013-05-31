中国公开市场: 6月到期央票和正回购到期合计3,510亿元

路透北京5月31日 - 据路透统计显示，2013年6月中国央行公开市场央票和正回购合计 到期3,510亿元人民币，其中央票1,280亿元，正回购2,230亿元。 6月公开市场到期量不及5月的5,050亿元。6月市场流动性虽然少了巨额财税缴款的冲击 ，财政投放甚至可能略有助益，但是也面临半年末时点、资本流入规模或减少等因素的扰动 。 以下为2013年6月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 ---------------------------------------------------------------- 6/1-6/7 1,100 920 -- 2,020 6/8-6/14 -- 920 -- 920 6/15-6/21 180 140 -- 320 6/22-6/28 -- 250 -- 250 ---------------------------------------------------------------- 合计 1,280 2,230 -- 3,510 注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周 五。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，4月30日到期的300亿元正回购到期资金计入5/1-5/3当周。(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)