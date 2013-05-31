版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 10:40 BJT

中国公开市场: 6月到期央票和正回购到期合计3,510亿元

路透北京5月31日 - 据路透统计显示，2013年6月中国央行公开市场央票和正回购合计
到期3,510亿元人民币，其中央票1,280亿元，正回购2,230亿元。
    
    6月公开市场到期量不及5月的5,050亿元。6月市场流动性虽然少了巨额财税缴款的冲击
，财政投放甚至可能略有助益，但是也面临半年末时点、资本流入规模或减少等因素的扰动
。
    
    以下为2013年6月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

    时间        央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量
  ----------------------------------------------------------------
  6/1-6/7       1,100          920           --        2,020
  6/8-6/14         --          920           --          920
  6/15-6/21       180          140           --          320
  6/22-6/28        --          250           --          250
  ----------------------------------------------------------------
      合计      1,280        2,230           --        3,510

  注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周
五。
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.因五一假期，4月30日到期的300亿元正回购到期资金计入5/1-5/3当周。(完) 

 (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐