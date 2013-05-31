路透专访：中国应防止结构性通胀，最早12月开始加息循环--专家

* 中国经济仍面临结构性通胀压力

* 四季度CPI涨幅可能突破4%

* 预计最早12月开始一轮加息循环

作者 李然

路透上海5月31日 - 尽管中国目前通胀似乎可控，但渣打银行中国经济学家李炜表示，中国经济仍面临结构性通胀压力，预计中国最早在12月即可能开始一轮加息循环。

他在接受路透专访时指出，总体宽松的货币环境有可能推高后期物价，中国今年居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将达3.2%，四季度时可能突破4%。而适时加息有助于提振经济效率、管理通胀预期。

“我们认为未来中国防止结构性通胀是更加紧迫的一个任务。”李炜预计，自12月出现的加息会持续到明年二季度，即大概于明年2月份、4月份分别再出现一次，一共是三次加息。

为扶持经济增长，中国央行去年曾分别于6月和7月两度降息，结束此前2010-2011年间连续五次加息的周期。之后则主要通过公开市场操作来调控流动性，近期即使面对国内经济复苏乏力现状，中国央行亦未有跟随国外主要经济体的降息步伐，仍通过正回购和发行央票并举方式传递数量收缩意图。

李炜认为，中国当前增长乏力，应该通过市场化的手段增强市场活力，降息解决不了任何问题。当前信贷增长并不慢，从资金面来看不需要通过降息来刺激需求，而且反思前几年每次使用刺激手段，过五六个月经济又再次放缓，如果继续这么做下去，可能三五年之内会看到更大规模的硬着陆。

中国今年一季度经济增速7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年成长率目标7.5%，但经济再度放缓仍让市场感到意外。国际货币基金组织(IMF)周三在再度调降中国今年成长率预估至7.75%的同时，并称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策。

不过中国国务院总理李克强周一访问柏林时表示，中国经济平均年增长率需要有7%，以达到2020年人均GDP(国内生产总值)翻番的目标。他并称中国今年第一季GDP增长7.7%是“适当”水准。

**结构性通胀风险**

李炜表示，当前中国经济处在一个结构性的潜在增长率放缓的通道上，即在产能过剩的情况下，效率、技术增长实际在减弱，同时原材料、能源、土地、环境成本不断增长，这些成本的提高在效率增长放缓的时候，会产生很大的通胀压力。

此外，食品价格在自然约束下供给相对稳定，而城镇化推进则使需求还在上升，同样存在结构性通胀风险。尤其是上半年因经济放缓、抑制“三公”消费及禽流感等短期扰动因素，都压低了价格、抑制了生产供应，后期若消费企稳，很可能拉高通胀。

中国1-4月CPI同比上涨2.4%，仍低于政府3.5%的全年涨幅控制目标。

李炜并指出，中国当前经济最大的风险并不是短期的一个经济硬着陆的风险，而是中长期的债务风险、金融稳定的风险。2008年之前，企业、政府、个人的债务占经济的杠杆率大概是150%，现在上涨到210%，短短四五年上升了60个百分点。

他认为，解决该问题的关键在于通过市场化的手段增强市场活力，而非再次通过降息、贷款、投资的传统方式来刺激经济增长，这样的方式实际上是为未来经济可持续发展埋下了更大的隐患。

李炜亦认为7%-8%的经济增速能够满足中国充分就业、生活改善的目标。短期内增长质量和速度无法并存，结构上看之前的高债务高杠杆需要消化，加之反腐对消费的影响、一二线城市房地产泡沫的预防，都会在短期内抑制经济增长。