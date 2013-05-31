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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 10:38 BJT

台湾债市：RP利率持稳，月底最后一日资金小幅波动

路透台北5月31日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳。今日是月底最后一个交易日，又是缴综所税的最后一天，为此部分企业、基金皆自货币市场取款，但大致无碍整体宽松的资金环境。

一大型票券商资金调度人士指出，今日缺口虽然较大，不过仍可以拆款因应，且利率也偏低，因此并不特别急着补回缺口。

另一证券商交易员则表示，因应月底最后一日的资金需求，客户少量的解钱，但是对宽松的资金体系紧缩的影响并不大。

展望下周，交易员表示，提存期底6月3日(周一)过后，回到期初，银行可负数操作，预料市场资金将可更宽裕，有助票券商/证券商引导债券附买回利率走跌。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.72-0.75%，大致均同上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，二者区间亦与上日相仿。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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