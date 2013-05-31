台湾债市：RP利率持稳，月底最后一日资金小幅波动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月31日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳。今日是月底最后一个交易日，又是缴综所税的最后一天，为此部分企业、基金皆自货币市场取款，但大致无碍整体宽松的资金环境。
一大型票券商资金调度人士指出，今日缺口虽然较大，不过仍可以拆款因应，且利率也偏低，因此并不特别急着补回缺口。
另一证券商交易员则表示，因应月底最后一日的资金需求，客户少量的解钱，但是对宽松的资金体系紧缩的影响并不大。
展望下周，交易员表示，提存期底6月3日(周一)过后，回到期初，银行可负数操作，预料市场资金将可更宽裕，有助票券商/证券商引导债券附买回利率走跌。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，二者区间亦与上日相仿。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。