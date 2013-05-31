台湾债市：RP利率持稳，月底最后一日资金小幅波动

路透台北5月31日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳。今日是月底最后一个交易日，又是缴综所税的最后一天，为此部分企业、基金皆自货币市场取款，但大致无碍整体宽松的资金环境。

一大型票券商资金调度人士指出，今日缺口虽然较大，不过仍可以拆款因应，且利率也偏低，因此并不特别急着补回缺口。

另一证券商交易员则表示，因应月底最后一日的资金需求，客户少量的解钱，但是对宽松的资金体系紧缩的影响并不大。

展望下周，交易员表示，提存期底6月3日(周一)过后，回到期初，银行可负数操作，预料市场资金将可更宽裕，有助票券商/证券商引导债券附买回利率走跌。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.72-0.75%，大致均同上日。