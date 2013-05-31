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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 10:36 BJT

《汇市简讯》美元/坡元未跌破1.2529，上升趋势不改

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* 美元/坡元在月底的交易中陷于窄幅波动

* 无明显投机资金流动，交易员离场观望，此前美联储对于量化宽松政策释出的信号并不一致

* 美元/坡元迄今交投于1.2575-1.2597，最新报1.2587-1.2593

* 强支撑位1.2529未被跌破，令上升趋势不改

(完)

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(编译 郑茵 审校 张明钧)
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