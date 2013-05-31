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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 10:53 BJT

《汇市简讯》美元指数昨日大跌令后市转为看空

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* 此前海外市场大跌0.75%击破费波纳奇回档位和20日移动均线所在的支撑位--后市倾向于下跌

* 适逢月底，亚洲交易时段区间缩窄且交投水准下移

* 向上受阻于波林格区间，下看区间下档82.08

* 5月升势的50%回档位82.91和伦敦交易时段高点83.70分别为支撑位和阻力位

* 动量指标显示下跌

* 相关技术图表请点选(link.reuters.com/jej58t)

(完)

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(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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