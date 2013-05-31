香港个股：东方海外上调欧亚（西行）及东南亚至澳大利亚航线运费，7月起生效

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月31日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，将上调欧亚航线(西行线)以及东南亚至澳大利亚航线运费，每标准箱(TEU)分别加975美元和150美元，由7月1日起生效。
东方海外在其网页中称，所有由亚洲西行至北欧航线的货运收费将上调，收费增加适用于远东(包括日本)、到北欧航线。
同时，公司上调由东南亚(新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、柬浦寨、菲律宾、印度次大陆及中东)至澳大利亚的航线的运费。
东方海外周五早盘中段股价升2.68%，报47.95港元，过去一个月涨4.6%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。