香港个股：东方海外上调欧亚（西行）及东南亚至澳大利亚航线运费，7月起生效

路透香港5月31日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，将上调欧亚航线(西行线)以及东南亚至澳大利亚航线运费，每标准箱(TEU)分别加975美元和150美元，由7月1日起生效。

东方海外在其网页中称，所有由亚洲西行至北欧航线的货运收费将上调，收费增加适用于远东(包括日本)、到北欧航线。

同时，公司上调由东南亚(新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、柬浦寨、菲律宾、印度次大陆及中东)至澳大利亚的航线的运费。