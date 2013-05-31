《日本经济焦点》4月通缩减轻且工业产出上升，但通胀目标仍不易实现

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
民间数据显示，5月制造业的扩张步伐为近一年以来最快。
经季节调整的5月Markit/JMMA制造业采购经理人指数(PMI)从4月的51.1升至51.5，创下8月以来最高位，连续第三个月守在荣枯分水岭50上方。
**结构性改革是关键**
日本1-3月经济较前季增长0.9%，快于预期，因民间消费和出口反弹，带动经济复苏。
分析师预计，受出口和民间消费支撑，未来几季经济复苏将渐强。不过该前景仍面临风险，包括全球经济的不确定性。美国和中国都公布了一系列疲弱数据，而二者是日本的两大出口市场。
“安倍经济学”已推动日股在最近数月飙升且日圆大跌，似乎显现出初步成效。但其效果在过去数周遭到质疑，因为债市波动加剧而日股暴跌。
日本政府面临压力，外界要求其通过放松管制等结构性改革，进一步增强市场信心，以带动更持续的经济成长。
安倍是否继续推进分阶段把消费税提高一倍至10%的计划，是对其改革决心的关键考验。来自安倍所在执政党内部的评论似乎令人对安倍的决心产生疑问，但财务大臣麻生太郎周五态度坚定。
麻生太郎在一场例行新闻发布会上称，目前看没有可能推迟上调消费税。
经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，在日本央行通过购买公债来寻求大规模量化宽松之际，若日本政府推延修补公共财政的计划，日本长期收益率大涨的风险可能会升高。 (完) (编译 隋芬/王翔琼; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。