《日本经济焦点》4月通缩减轻且工业产出上升，但通胀目标仍不易实现

民间数据显示，5月制造业的扩张步伐为近一年以来最快。

经季节调整的5月Markit/JMMA制造业采购经理人指数(PMI)从4月的51.1升至51.5，创下8月以来最高位，连续第三个月守在荣枯分水岭50上方。

**结构性改革是关键**

日本1-3月经济较前季增长0.9%，快于预期，因民间消费和出口反弹，带动经济复苏。

分析师预计，受出口和民间消费支撑，未来几季经济复苏将渐强。不过该前景仍面临风险，包括全球经济的不确定性。美国和中国都公布了一系列疲弱数据，而二者是日本的两大出口市场。

“安倍经济学”已推动日股在最近数月飙升且日圆大跌，似乎显现出初步成效。但其效果在过去数周遭到质疑，因为债市波动加剧而日股暴跌。

日本政府面临压力，外界要求其通过放松管制等结构性改革，进一步增强市场信心，以带动更持续的经济成长。

安倍是否继续推进分阶段把消费税提高一倍至10%的计划，是对其改革决心的关键考验。来自安倍所在执政党内部的评论似乎令人对安倍的决心产生疑问，但财务大臣麻生太郎周五态度坚定。

麻生太郎在一场例行新闻发布会上称，目前看没有可能推迟上调消费税。