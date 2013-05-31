美国个股：宝洁拟将业务重新划分为四大块--WSJ

路透5月30日 - 据华尔街日报(WSJ)报导，宝洁(宝硷,P&G)正致力于业务调整，拟将旗下产品和品牌重新划分为四大块，每块业务将由一位向执行长雷富礼(A.G.Lafley)汇报的总裁负责。雷富礼于上周重新加入宝洁，再掌帅印。

WSJ援引消息人士报导，新提拔的这四位总裁未来将最有可能接任雷富礼的位置，雷富礼将在两年或三年内退位。

雷富礼曾在2009年卸任宝洁执行长的职位，但在上周四重返宝洁，接替麦睿博(Bob McDonald)担任董事长和执行长。宝洁是全球最大的日用品厂商，该公司目前正在进行大规模重组，以提高生产效率和业务灵活度。

WSJ称，宝洁目前产品的全球业务分为两大部分--美容护肤(beauty and grooming)和家用日化(household care)。有关新的四大业务的具体结构暂不清楚。

现在是美国非工作时间，暂无法联系上宝洁对此置评。(完)