美国个股：宝洁拟将业务重新划分为四大块--WSJ

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透5月30日 - 据华尔街日报(WSJ)报导，宝洁(宝硷,P&G)正致力于业务调整，拟将旗下产品和品牌重新划分为四大块，每块业务将由一位向执行长雷富礼(A.G.Lafley)汇报的总裁负责。雷富礼于上周重新加入宝洁，再掌帅印。
WSJ援引消息人士报导，新提拔的这四位总裁未来将最有可能接任雷富礼的位置，雷富礼将在两年或三年内退位。
雷富礼曾在2009年卸任宝洁执行长的职位，但在上周四重返宝洁，接替麦睿博(Bob McDonald)担任董事长和执行长。宝洁是全球最大的日用品厂商，该公司目前正在进行大规模重组，以提高生产效率和业务灵活度。
WSJ称，宝洁目前产品的全球业务分为两大部分--美容护肤(beauty and grooming)和家用日化(household care)。有关新的四大业务的具体结构暂不清楚。
现在是美国非工作时间，暂无法联系上宝洁对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。