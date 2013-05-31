美国特勤局称截获一封寄给奥巴马的威胁信

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月30日 - 美国特勤局周四称，有关机构截获一封寄给美国总统奥巴马的威胁信，该信与寄给纽约市长布隆伯格的信件类似。
纽约警方周三称，寄给布隆伯格和反对非法枪支市长协会（Mayors Against Illegal Guns）的信件被认为含有蓖麻毒素，而且信件中含有关于控制枪支的内容。
一名特勤局官员称，寄给白宫的信件与寄给布隆伯格的信件类似，但未透露其他详情。
这位要求匿名的官员称，白宫信件检查机构已将这封信件交给联邦调查局（FBI）联合反恐任务小组。
最近几周，美国有关机构相继截获了数封含有蓖麻毒素的信件。一名密西西比州Tupelo的男子Everett Dutschke上月被指控涉嫌向奥巴马和另外两名官员邮寄含有蓖麻毒素的信件。据美国司法部称，此人已经因制作和藏有蓖麻毒素并试图以此为武器而被起诉。
此外，有关机构还截获一封寄给密西西比州参议员Roger Wicker的信件，初步检测发现这封信件含有蓖麻毒素。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。