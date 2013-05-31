美国特勤局称截获一封寄给奥巴马的威胁信

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月30日 - 美国特勤局周四称，有关机构截获一封寄给美国总统奥巴马的威胁信，该信与寄给纽约市长布隆伯格的信件类似。

纽约警方周三称，寄给布隆伯格和反对非法枪支市长协会（Mayors Against Illegal Guns）的信件被认为含有蓖麻毒素，而且信件中含有关于控制枪支的内容。

一名特勤局官员称，寄给白宫的信件与寄给布隆伯格的信件类似，但未透露其他详情。

这位要求匿名的官员称，白宫信件检查机构已将这封信件交给联邦调查局（FBI）联合反恐任务小组。

最近几周，美国有关机构相继截获了数封含有蓖麻毒素的信件。一名密西西比州Tupelo的男子Everett Dutschke上月被指控涉嫌向奥巴马和另外两名官员邮寄含有蓖麻毒素的信件。据美国司法部称，此人已经因制作和藏有蓖麻毒素并试图以此为武器而被起诉。

此外，有关机构还截获一封寄给密西西比州参议员Roger Wicker的信件，初步检测发现这封信件含有蓖麻毒素。（完）