路透基点：世茂房地产境外贷款规模可能扩大--RLPC

路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，世茂房地产3.80亿美元的境外贷款规模可能扩大。

多家银行目前已经进入核贷程序，以加入这笔四年摊还的贷款。

消息人士表示，借款人预期承诺贷款金额可能超过3.80亿美元，交易规模可能扩大。

谈判中的综合收益大概在400个基点左右，平均贷款年限为3.5年左右。

消息人士称，目标是在6月14日签约。

这笔贷款可能会以俱乐部贷款的形式结案，而非银团贷款。

一如先前报导，贷款所得将用于债务再融资。

去年11月时，世茂房地产完成一笔6.70亿美元等值贷款，分为6.10亿美元和4.68亿港元两部分。

有五家银行参与这项俱乐部贷款案，包括：汇丰、恒生银行、渣打银行、三井住友银行、东亚银行。贷款案利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码390基点，综合收益为约488个基点。