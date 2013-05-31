路透基点：世茂房地产境外贷款规模可能扩大--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，世茂房地产3.80亿美元的境外贷款规模可能扩大。
多家银行目前已经进入核贷程序，以加入这笔四年摊还的贷款。
消息人士表示，借款人预期承诺贷款金额可能超过3.80亿美元，交易规模可能扩大。
谈判中的综合收益大概在400个基点左右，平均贷款年限为3.5年左右。
消息人士称，目标是在6月14日签约。
这笔贷款可能会以俱乐部贷款的形式结案，而非银团贷款。
一如先前报导，贷款所得将用于债务再融资。
去年11月时，世茂房地产完成一笔6.70亿美元等值贷款，分为6.10亿美元和4.68亿港元两部分。
有五家银行参与这项俱乐部贷款案，包括：汇丰、恒生银行、渣打银行、三井住友银行、东亚银行。贷款案利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码390基点，综合收益为约488个基点。
除了在中国数个省份拥有商业地产业务之外，世茂还在中国经营六家豪华酒店，包括上海世茂皇家艾美酒店、上海外滩茂悦大酒店、上海世茂佘山艾美酒店、牡丹江世茂假日酒店、绍兴世茂假日酒店和南京世茂滨江希尔顿酒店。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。