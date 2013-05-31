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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 11:18 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲时段陷于窄幅盘整，技术指标转为看多

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* 欧元/美元在亚洲市场迄今处于月底的窄幅整理走势中

* 德国零售销售、欧元区就业和CPI数据是今晚的事件风险

* 空头回补上看1.3115/30，为100日移动均线和波林格区间上端

* 动量指标微升--移动均线构成底部

* 基本面和量化宽松政策前景对欧元不利--若不能升逾1.3100将出现一波卖盘

* 技术图表：(link.reuters.com/pej58t)

(完)

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(编译 郑茵 审校 白云)
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