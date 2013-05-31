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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:48 BJT

表格：英国4月抵押贷款批准件数为53,710件，为1月以来最高

具体数据如下：

(括号中为前值)

4月 3月 预估

抵押贷款批准件数 53,710 53,674 (53,504) 54,500

(单位10亿英镑) 4月 3月 预估

总净贷款 1.4 1.1 (0.9) --

房屋抵押贷款 0.9 0.5 (0.4) 0.5

消费者信贷 0.5 0.6 (0.5) 0.4

M4货币供应量数据表格(%):

4月 3月

M4 较上月 0.3 -0.9 (-0.9)

M4 较上年同期 -0.1 0.3 (0.3) (完) (编译 王翔琼; 审校 于春红/李婷仪)
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