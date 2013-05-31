表格：英国4月抵押贷款批准件数为53,710件，为1月以来最高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
具体数据如下：
(括号中为前值)
4月 3月 预估
抵押贷款批准件数 53,710 53,674 (53,504) 54,500
(单位10亿英镑) 4月 3月 预估
总净贷款 1.4 1.1 (0.9) --
房屋抵押贷款 0.9 0.5 (0.4) 0.5
消费者信贷 0.5 0.6 (0.5) 0.4
M4货币供应量数据表格(%):
4月 3月
M4 较上月 0.3 -0.9 (-0.9)
M4 较上年同期 -0.1 0.3 (0.3) (完) (编译 王翔琼; 审校 于春红/李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。