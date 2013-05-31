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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 17:19 BJT

表格：欧元区5月通胀率略升至1.4%，与市场预期相同

权重(‰) 5月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

2013 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 整体HICP 1000.0 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 1.2p 1.4e 食品与菸酒 193.7 2.8 3.2 3.2 2.7 2.7 2.9p 3.3e 能源 109.6 7.3 5.2 3.9 3.9 1.7 -0.4p -0.2e 非能源工业品 273.6 1.3 1.0 0.8 0.8 1.0 0.8p 0.9e

服务业 423.0 1.8 1.8 1.6 1.5 1.8 1.1p 1.4e

附注：e为初值，p为修正值。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 于春红)
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