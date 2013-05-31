路透基点：亚太森博5.5年期贷款案获超额认贷至约12亿美元--RLPC

路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，亚太森博中国控股的5.5年期10亿美元贷款案，已获得超额认贷至约12亿美元。该贷款由亚太资源国际控股有限公司提供担保。

目前已有13家银行参与：国泰世华银行、彰化商业银行香港分行、中信银行(国际)、中国国家开发银行香港分行、瑞士信贷、玉山商业银行、中国工商银行新加坡分行、韩国产业银行亚洲、兆丰国际商业银行、平安银行、台新国际银行、台湾企银、台湾合作金库香港分行。

一如先前报导，此笔贷款由借款方自行安排，原本分为两部分，一部分为6亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点，另一部分为4亿美元，加码幅度为340个基点。4亿美元部分设有第五年提前清偿权。然而，消息人士指出，两部分的贷款规模可能会调整。

承贷5,000万美元或以上的银行有150个基点的费用，并获得牵头行和簿记行头衔。承贷3,000-4,900万美元的银行有125个基点的费用，并获得牵头行头衔。承贷2,000-2,900万美元的银行有100个基点的费用，获得协同主办行头衔。

借款方计划在6月21日提取款项。

这项贷款以股票及质押给一海外控股公司的一笔中国房地产作为担保，这家控股公司将把权利指定给贷款银行。

贷款动用三个月后开始还款，分季度偿还。平均期限略低于三年。

贷款资金将用于2008年一笔75亿元人民币(12亿美元)10年期贷款的再融资。这笔2008年贷款是由中国农业银行、中国银行、中国建设银行及中国工商银行提供。资金用于扩张中国山东省日照一座纸浆厂。

1月时，13家银行加入金鹰集团旗下赛得利国际5亿美元融资的一般银团，认贷额达7.30亿美元的超额认贷水准。该项联贷由Banco Itau、西班牙国际银行、荷兰银行和瑞穗实业银行担任牵头行兼簿记行。中国国家开发银行及Banco Bradesco加入为牵头行。