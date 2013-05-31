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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 11:56 BJT

东京汇市：美元兑欧元接近三周低点，因关于美联储减少购债的预期降温

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3040     1.3048      -0.06      -1.17     1.3194
 美元/日圆                        100.94     100.72      +0.22     +16.37      86.74
 欧元/日圆                        131.63     131.42      +0.16     +15.00     114.46
 美元/瑞郎                        0.9543     0.9529      +0.15      +4.24     0.9155
 英镑/美元                        1.5221     1.5231      -0.07      -6.34     1.6251
 美元/加元                        1.0304     1.0296      +0.08      +3.86     0.9921
 澳元/美元                        0.9637     0.9658      -0.22      -7.27     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8075     0.8072      +0.04      -2.51     0.8283
 澳元/日圆                        97.280     97.280      +0.00      +7.93     90.130
 新西兰元/日圆                    81.530     81.300      +0.28     -42.10    140.820
 英镑/日圆                        153.64     153.41      +0.15      +9.10     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1928     1.1959      -0.26      -4.88     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张涛)
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